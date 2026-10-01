Източник, близък до 65-годишния актьор от "Бандата на Оушън", разказва пред изданието, че той прекарвал часове в разговори с Пресли

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Според информации Джордж Клуни е казал на Пресли Гербер, че е до него, преди трагичната смърт на младия модел на 27-годишна възраст. По данни на Daily Mail Клуни, когото Пресли и сестра му Кая Гербер с обич наричали чичо Джордж, му е давал съвети през целия му живот.

Източник, близък до 65-годишния актьор от "Бандата на Оушън", разказва пред изданието, че той прекарвал часове в разговори с Пресли.

"Джордж е най-добрият човек на света и би направил всичко, за да помогне на семейството на Ранде", посочва източникът.

Пресли и 25-годишната Кая са деца на супермодела Синди Крауфорд, на 60 години, и Ранде Гербер, на 64 години. Именно с Ранде Клуни основава компанията за текила Casamigos.

"Особено след като Пресли беше арестуван за шофиране под влияние на алкохол през 2018 г., Джордж го съветваше: "Не прави това, не е умно. Бъди внимателен", продължава източникът. "По-скоро Джордж му изпращаше мили послания от рода на: "Тук съм за теб", такива неща."

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Друг източник, близък до съпругата на Клуни, Амал, заявява пред Daily Mail, че актьорът и Пресли били близки. По думите му: "Пресли не беше просто дете на негов приятел. Между тях имаше връзка."

Източник, близък до звездата от "Спешно отделение", твърди, че посланието му към Пресли винаги било да остава чист, предвид собствения му опит с вещества.

"Той никога не е бил зависим, но е опитвал и познава привличането към наркотиците. Затова е можел открито да говори с Пресли по тази тема, а Пресли е можел да се припознае в думите му", казва източникът, цитиран от Daily Mail.

Смъртта на Пресли е била голям шок за Клуни, съобщава изданието. Друг вътрешен източник казва: "Джордж е съсипан от случилото се, защото Ранде е най-добрият му приятел и всички съчувстваха на Пресли."

"Няма гняв или срам, има само дълбока тъга. Пресли имаше сериозни проблеми с депресията и тревожността. Никой не може да го вини за това. Той преживяваше кошмар", добавя източникът.

Друг човек, запознат със ситуацията, описва смъртта на Пресли пред Daily Mail като тежък удар за Клуни.

"Джордж е човек, който не крие чувствата си, и наистина, наистина обичаше Пресли", казва източникът. "Той знаеше, че Пресли има своите трудности, така че макар подобен развой да не е бил напълно немислим, това не го прави по-малко шокиращ и опустошителен."

Според съдебния лекар на окръг Лос Анджелис Пресли е починал в неделя вследствие на предполагаема свръхдоза в центъра на Resolutions Living в Санта Моника, Калифорния. Семейството му потвърди новината със съвместно изявление: "Семейството моли за лично пространство в този много труден и болезнен момент."

По-късно източник заявява пред Page Six, че Пресли е постъпил в центъра само дни преди смъртта си, защото е знаел, че има нужда от помощ. При пристигането си обаче той не изглеждал трезвен.

"Той не се чувстваше добре", казва източникът. "Винаги е страдал от силна липса на самочувствие и е имал трудности да приеме истинската си същност и да се чувства напълно уверен в това кой е като човек."

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