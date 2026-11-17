57-годишната Ерика Елениак сподели защо е спряла да излиза по срещи след тежка раздяла и за новото начало в OnlyFans

2789 Снимка: Личен профил в Instagram

Звездата от "Спасители на плажа" Ерика Елениак публикува "по-провокативно" съдържание в платформата OnlyFans. В реалния живот обаче сексуалният ѝ живот е покрит с "паяжини". В интервю за Бранди Гланвил в предаването ѝ в мрежата "Unfiltered Network", 57-годишната звезда изненадващо разкри, че от 15 години живее в пълно въздържание и няма партньор.

И тя няма намерение да променя това - Елениак съзнателно избира да остане сама заради дъщеря си Индиана. "Когато родих детето си, преминах през ужасна раздяла и, на практика, развод с баща ѝ. След това повече никога не съм излизала на срещи. Минали са точно 15 години", сподели тя пред Бранди Гланвил в предаването ѝ в платформата "Unfiltered Network".

След това тя накара Гланвил да ахне от изненада, разкривайки, че не е правила секс от 15 години. "Паяжини", каза тя на смаяната Гланвил. "Това е мавзолей, закован с дъски."

Елениак има дъщеря, Индиана, от бившия си партньор Рош Дейгъл, и е избрала да не започва нови връзки, за да предпази детето си от последствията на един провален съюз. "Всъщност взех решението заради дъщеря ми никога повече да не излизам с никого. Просто не исках никой да бъде близо до нея след всичко, през което тя премина", споделя тя. "И никога не съм искала някой да си тръгне и да я нарани".

Двете са буквално неразделни: "Щастлива съм от избора, който направих. Щастлива съм. Бяхме само тя и аз. Сега, когато детето е пораснало и е напуснало дома, ми е много по-трудно, защото бяхме неразделни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Ние сме неразделни, което прави нещата още по-трудни".

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Елениак спечели сърцата на феновете с ролята на добросърдечната спасителка Шони Макклейн в първите три сезона на сериала "Спасители на плажа", от 1989 до 1992 г.

Нейното участие съвпада с това на някои от най-големите звезди, изгряли в шоуто, сред които Памела Андерсън и Дейвид Хаселхоф. В последно време тя често попада в заглавията на медиите, след като през август създаде свой профил в платформата OnlyFans.

Когато стартира страницата си в OnlyFans, тя публикува разнообразно съдържание, включително снимки на стъпалата си, но по-късно загатна, че материалите ѝ ще станат "по-смели". "Имам хора, които ме подкрепят и следят кариерата ми вече повече от четири десетилетия, а OnlyFans ми предоставя един невероятен, съвременен начин за директна комуникация с тях", обясни родената в Лос Анджелис звезда. "Когато започвах кариерата си, нямаше интернет, социални мрежи, Instagram или YouTube", отбелязва Елениак. "Ако някой искаше да се свърже с мен, трябваше да намери адрес на гърба на някое тийнейджърско списание, да напише писмо, да го пусне по пощата и да се надява, че в крайна сметка аз ще го прочета!"

Актрисата сподели: "По един любопитен начин възприемам OnlyFans като съвременна версия на писмата от фенове - с тази разлика, че сега комуникацията е незабавна и лична." Елениак подхожда към платформата "с отворено съзнание", като допълва: "Искам да се забавлявам, да възстановя връзката с хора, които ме следят от години, а също така се надявам да се запозная и с едно съвсем ново поколение фенове. На 56 години съм, приемам напълно човека, който съм днес, и смятам, че има нещо наистина освобождаващо в това да започнеш изцяло нова глава в този етап от живота си."

За абонамент към страницата ѝ в OnlyFans тя изисква такса от 9,99 долара на месец, като самата платформа удържа 20 процента от приходите на създателите на съдържание. През август източници разкриха пред TMZ, че екранната икона от 90-те вече е събрала над 1100 абонати. Според запознати, бившият модел на Playboy печели около 10 000 долара седмично от платформата, като прогнозите са до края на месеца сумата да достигне 40 000 долара.

Сред другите професионални ангажименти на Елениак е и появата ѝ, която тя описва като "съвсем малка епизодична роля", в предстоящия римейк на "Спасители на плажа" по телевизия Fox, чиято премиера е насрочена за януари 2027 г.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.