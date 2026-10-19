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Селена Гомес разкри, че продължителната употреба на електронни цигари се е отразила на гласа й. Певицата публикува видео в Instagram Stories, в което призна: "Няма как да върна предишния си глас. Употребявах много никотинови вейпове, а отказването от никотина е изключително трудно."

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Тя отправи предупреждение към всички, които се замислят дали да започнат подобен навик, като подчерта, че "просто не си заслужава". "Толкова е глупаво и ми промени гласа. Ако не ви е приятно да ме слушате, напълно ви разбирам и нямам нищо против. Просто не ме слушайте", пошегува се тя.

Гомес обаче изрази радост, че е спряла вейповете. "Много съм развълнувана, че се отказах, и се надявам да издържа. Наистина е трудно, но знам, че ако преминавате през нещо подобно, и вие можете да го направите", завърши тя.

Това не е първият случай, в който 34-годишната звезда коментира забележимата промяна в гласа си. През декември 2025 г. поп изпълнителката обясни, че причината за вокалните й промени е подуване в гърлото. "Понякога ставам странна. Имам усещането, че гърлото ми се подува отвътре. Това е, всичко е наред", каза тя по време на Instagram Live.

Гомес не крие и продължаващите си здравословни затруднения, най-вече битката си с болестта лупус. По информация на клиниката "Майо" хроничното автоимунно заболяване може да доведе до възпаление, тоест подуване и раздразнение, което засяга ставите, кожата, бъбреците, кръвните клетки, мозъка, сърцето и белите дробове. Сред последствията от заболяването при Гомес са и промените в теглото, породени от лечението й.

"Теглото ми непрекъснато се колебаеше, защото приемах определени медикаменти", сподели актрисата в епизод на продукцията на Apple TV+ от 2023 г. "Dear...". "И, разбира се, хората веднага се възползваха от това... Изглеждаше, че нямат търпение да открият нещо, с което да ме сринат. Засрамваха ме заради качените килограми, причинени от лупуса."

Бившата звезда на Disney Channel също е говорила открито за биполярното си разстройство и за начина, по който се справя с него в брака си с Бени Бланко. "Полезно е да имаш партньор, който разбира в какво състояние може да се намираш и те приема такъв, какъвто си. След това постепенно започвате да осъзнавате какво се случва", каза тя с ентусиазъм в мартенски епизод на подкаста на съпруга си "Friends Keep Secrets".

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