Твърди се, че смъртта ѝ е настъпила внезапно и е шокирала най-близките ѝ, макар те да са знаели, че е болна

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Според публикация на RadarOnline.com кънтри музиката и целият свят загубиха легенда, след като племенникът на Доли Партън, Брайън Сийвър, съобщи за смъртта ѝ с видеоизявление на 25 август. Изданието твърди, че певицата на I Will Always Love You е била приета във Vanderbilt University Medical Center в Нешвил сутринта на 21 август заради проблеми с бъбреците и автоимунно заболяване.

Твърди се, че смъртта ѝ е настъпила внезапно и е шокирала най-близките ѝ, макар те да са знаели, че е болна. Преди хоспитализацията си Доли уреждала личните и финансовите си дела.

"Доли подреждаше всичко около себе си, така че вероятно е осъзнавала, че времето ѝ е ограничено", разкрива източник. "Най-големият ѝ кошмар беше хората, които обича, да започнат да се карат за наследството ѝ."

Състоянието ѝ се оценява на 650 милиона долара. Според източника за нея било особено важно всеки детайл да бъде уреден предварително по законов път, за да не останат поводи за въпроси или съдебни спорове.

80-годишната изпълнителка на Jolene имаше поредица от здравословни проблеми през последните месеци. На 14 август тя не присъства на събитие по повод откриването на нова атракция в Dollywood в Пиджън Фордж, щата Тенеси, а се включи с предварително записано видео. В него обясни на феновете си, че не може да дойде заради "няколко малки здравословни проблеми", които са причинили замайване и обезводняване.

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"Лекарят ми в Нешвил малко ми подряза крилете и ми каза, че тази седмица няма да пътувам", заяви тя.

Въпреки че не се чувствала напълно добре и все още преживявала смъртта на съпруга си Карл Дийн през март 2025 г., както и тази на по-големия си брат Кой "Денвър" Партън през юли, звездата от 9 to 5 била изцяло съсредоточена върху завещанието си, твърди източникът.

"Предстояха много важни решения, защото става въпрос за огромно наследство", казва източникът. "Тя имаше много благотворителни организации, които искаше да подкрепи, както и стотици роднини и приятели, за които желаеше да се погрижи."

Във видеообръщението си Сийвър нарича леля си "Доли Ребека Партън Дийн, сестра, кака и баба за едно поколение, и "джиджи" за следващото".

"Това видеообръщение е нещо, което Доли ме помоли да направя преди години, още преди да осъзная напълно, че един ден ще се превърне в реалност", продължава той. "Представял съм си колко тежък ще бъде този момент, но никога не бях почувствал истински тази тежест до сега."

"За мен това е чест, чест, примесена с огромна гордост и дълбока тъга", допълва Сийвър. "Но тъгата е за нас, не за Доли. Тя живееше в светлината и сега несъмнено е посрещната от Карл, родителите си и безброй други хора, които са я наблюдавали и са копнеели да я срещнат в небесата."

През септември миналата година Партън получи инфекция вследствие на камъни в бъбреците. През следващия месец тя отложи концертите си в Лас Вегас, за да премине през "няколко процедури", а по-късно я отменя изцяло.

Само четири дни преди съобщението за смъртта ѝ тя даде интервю, което изглежда е последното ѝ. В него казва:

"Както споделих във видеообръщенията си през изминалата година, имам някои здравословни проблеми, на които просто не обърнах внимание, докато се грижих за Карл. Знаете, това не е първият път, в който ми се налага да се справям с подобно нещо. В началото на 80-те бях извън строя за няколко месеца заради женски проблеми, а тогава имах трудности и с теглото си, така че не е като да не съм преминавала през тежки периоди, свързани със здравето ми."

Тя добавя: "Но мисля, че понеже живеем в свят, който работи 24/7 и е управляван от социалните мрежи, всичко се преувеличава по начин, по който не се случваше преди години. Някога се шегувах, че съм Кралицата на таблоидите, но сега предполагам, че мога да кажа, че съм Кралицата на изкуствения интелект в социалните мрежи."

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