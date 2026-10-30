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Сестрата на Матю Пери разказва колко болезнено е било да гледа сватбената сцена на покойния актьор в сериала "Приятели". Тя се страхувала, че екранният му брак с Моника Гелър може да се окаже най-близкото, до което той ще стигне до собствено семейство в реалния живот, съобщава RadarOnline.com.

In memoriam

Миа Пери Боуик говори за мечтата на брат си да има партньор и деца в интервю, три години след смъртта му. Според нея тежката му зависимост от наркотиците карала близките му да се съмняват дали някога ще успее да осъществи това желание. Матю Пери умира на 54-годишна възраст вследствие на острото въздействие на кетамина.

Припомняйки си сцената, в която Чандлър Бинг, героят на Пери, се жени за Моника Гелър, изиграна от Кортни Кокс, Боуик споделя: "Когато гледахме тази сватба, всички знаехме, че той иска същото и в живота си. Искаше партньор и деца."

"Всички знаехме колко сериозен е проблемът му, затова винаги съществуваше въпросът: "Кой знае какво ще се случи?", допълва тя.

Сватбата на Чандлър и Моника е част от финала на седмия сезон на хитовия сериал, излъчен през 2001 г. В мемоарите си от 2022 г. Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing Пери разкрива, че веднага след снимките на сцената е бил откаран обратно в рехабилитационен център. В книгата актьорът откровено разказва за зависимостта си и за това как тя се отразявала на външния му вид по време на снимките на "Приятели".

"Когато съм напълнял, става дума за алкохол. Когато съм слаб, са хапчета. Когато имам козя брадичка, са много хапчета", пише той.

Боуик разказва и за огромните суми, които брат ѝ е похарчил в опит да се пребори със зависимостта. Темата е засегната в документалната поредица на Netflix в три части The One About Matthew Perry, чиято премиера е насрочена за 27 октомври.

"Брат ми говореше за чувството на празнота или самота, което не успяваше да запълни. Похарчи 7 милиона долара, опитвайки се да постигне трезвеност. Толкова сериозно приемаше заболяването си", казва тя в продукцията.

Матю Пери дал 7 милиона долара за лечение на зависимостта си
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Ролята на Чандлър в "Приятели", излъчван между 1994 и 2004 г., превръща Пери в една от най-разпознаваемите телевизионни звезди. Според сестра му обаче комедията е била не само професия, но и начин да се справя с вътрешните си трудности.

"Когато разсмиваше хората, това го караше да се чувства добре", споделя Боуик.

Кортни Кокс и Матю Пери в сериала "Приятели"
Кортни Кокс и Матю Пери в сериала "Приятели" Снимка: Getty Images

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