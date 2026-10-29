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Нов слух разтърси светските среди. Възможно ли е Шакира да има нов мъж до себе си? Според журналиста Жорди Мартин колумбийската певица и бившият баскетболист Серж Ибака, който е с 12 години по-млад от нея, може би са започнали романтична връзка.

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Информацията идва от предаване за знаменитости, където Мартин твърди, че няколко негови източника са потвърдили за засилващата се близост между двамата. Интересът към тях се подплатява и от факта, че през последните дни Ибака е бил забелязан на няколко от концертите на Шакира в Мадрид. Двамата дори вече имат обща снимка, която споделиха в социалните мрежи, но към момента нито един от тях не е потвърдил официално дали са заедно.

Ибака е добре познато име в света на баскетбола. Той има зад гърба си над 10-годишен опит в НБА, където е носил екипите на няколко отбора. Най-дългият му и успешен период е с Оклахома Сити Тъндър, където игра до 2016 г. Въпреки че е роден в Република Конго, Ибака избира да представлява Испания на международната сцена. С националния отбор на страната той постига значителни успехи, сред които и сребърен медал от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

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