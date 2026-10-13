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Световното излъчване на концерт на колумбийската звезда Шакира в Мадрид се превърна в най-гледаното изпълнение на живо на жена изпълнител в историята на Amazon Music, съобщава сайтът на Юронюз, като цитира стрийминг платформата. Оттам подчертават ролята на испанската столица като мост между Латинска Америка и Европа.

Първа сред дамите

Излъчването позволи на зрители от различни страни да проследят шоуто безплатно чрез Amazon Music, Prime Video и Twitch. Концертът, който се проведе на 3 октомври, беляза важна част от кариерата на колумбийската певица, тъй като за първи път неин цял концерт беше излъчен на живо по целия свят.

Продукцията, координирана в продължение на няколко месеца между екипа на изпълнителката, промоутъра и Amazon Music, разположи около двадесет камери, дронове и дори хеликоптер, за да пренесе шоуто до милиони зрители.

"Мадрид се превърна в център на латино музиката и в мост между Латинска Америка и Европа", каза Клер Имуша, ръководител на Amazon Music в Испания, в интервю за RTVE. Тя защити избора на испанската столица заради огромната популярност на Шакира в страната и мащаба на поредицата ѝ от концерти там.

Ръководителят на Amazon Music допълни, че латино музиката и испаноезичните парчета вече държат 65 процента от онлайн стрийминга в Испания, като тази тенденция продължава да се засилва, пише БТА.

Шакира беше сред музикалните звезди на тазгодишното световно първенство по футбол, като зарадва зрителите с хитовете си
Шакира беше сред музикалните звезди на тазгодишното световно първенство по футбол, като зарадва зрителите с хитовете си Снимка: Getty Images

Шоуто на Шакира е част от мадридската серия концерти в рамките на световното турне на певицата - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ("Жените вече не плачат"). Музикалното събитие е обвързано с инициативата ES Latina, като от септември насам звездата изнесе няколко успешни концерта в испанската столица. Този проект се нарежда до гостуванията на редица други големи латино звезди и затвърждава амбицията на Мадрид да бъде домакин на музикални събития от световна величина.

Платформата Amazon Music вече има опит с подобни мащабни излъчвания. Повече от пет години тя излъчва на живо за публиката по целия свят популярния музикален фестивал Primavera Sound в Барселона.

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