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Том Круз демонстрира обичайния си обаятелен стил на лондонската премиера на новия си филм "Дигър" тази седмица. Актьорът позира за снимки с принц Уилям и Кейт Мидълтън, като успя да разсмее обичайно сдържаната кралска двойка.

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Докато Круз продължава мащабната си PR кампания около филма, надеждите му за "Оскар" за главната роля вече претърпяват сериозен спад, пише Page Six.

В "Дигър" Круз играе богат петролен магнат, който е принуден да поправи предизвикана от самия него глобална екологична катастрофа. Комедията е режисирана от четирикратния носител на "Оскар" Алехандро Г. Иняриту. Според източник от индустрията реакциите след прожекция за пресата в Лос Анджелис са били "в най-добрия случай противоречиви". След нея филмът започнал да губи позиции в прогнозите за наградите.

"Том все още е много обичан, но не мисля, че хората искат да го гледат с дебел костюм и грим. Те предпочитат да го виждат като екшън герой", твърди източникът.

Дебра Бирнбаум, редактор на платформата за прогнози за награди Gold Derby, също коментира представянето на Круз. По думите ѝ след отпадането на ембаргото за ревютата в социалните мрежи коефициентите му са се понижили както сред експертите, така и в общата класация.

Круз никога не е печелил "Оскар" за актьорска или продуцентска работа, макар да е номиниран четири пъти. Той получи почетен "Оскар" през ноември миналата година.

Този път актьорът се опитва да покаже различно лице от познатия екшън герой, превърнал се в негова запазена марка с поредиците "Мисията невъзможна" и "Toп Гън". В "Дигър" той е почти неразпознаваем под грим и дебел костюм.

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