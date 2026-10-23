Музикантът пренебрегнал лекарските препоръки да не участва в шоуто Back to the Beginning, защото искал лично да се сбогува с феновете си

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Шарън Озбърн разкри, че почти никой не е знаел колко тежко е било здравословното състояние на съпруга й Ози, когато легендарният фронтмен на Black Sabbath излезе на сцената за последния си концерт. Музикантът пренебрегнал лекарските препоръки да не участва в шоуто Back to the Beginning, защото искал лично да се сбогува с феновете си.

Само две седмици след концерта, на 22 юли 2025 г., Ози Озбърн почина от сърдечен удар на 76-годишна възраст. През последните години от живота си той се бореше с редица здравословни проблеми, включително болестта на Паркинсон.

На британската премиера на филма, посветен на прощалния концерт, Шарън разказа колко тежко е преживяла решението на съпруга си да излезе на сцената въпреки сериозното си състояние.

"Бях ужасена. Той се справи страхотно и това се вижда във филма. Но момчетата от Black Sabbath не знаеха колко болен беше Ози. Дори децата ми не знаеха. Никога не им казахме. Никой не знаеше колко тежко беше състоянието му", сподели тя. По думите й самият Ози се надявал най-вече да успее да диша нормално и да изпее песните си. "Той просто се молеше белите му дробове да работят и да може да пее."

Състоянието му се променяло постоянно. Понякога се чувствал добре в продължение на два дни, но на третия можел да се събуди със силно хриптене и невъзможност да диша нормално.

Във филма Шарън разкрива още, че само дни преди концерта Ози получил предупреждение, че може да не издържи цялото изпълнение.

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Въпреки опасенията за здравето му, концертът Back to the Beginning се превърна в едно от най-запомнящите се събития в историята на хевиметъла. На сцената в Бирмингам Ози се събра отново с колегите си от Black Sabbath, а сред участниците бяха и Metallica и Guns N' Roses.

За Шарън обаче най-важното било не само историческото значение на събитието, а промяната, която видяла в съпруга си след него. "Той отново летеше от щастие. Беше толкова щастлив. До деня, в който почина, продължаваше да бъде на тази вълна и да благодари на всички", сподели тя. По думите й семейството не било виждало Ози толкова щастлив от години. След концерта той отново се смеел и разказвал шеги, а преживяването му донесло радост в последните седмици от живота му.

Шарън и Ози се женят през 1982 г. и имат три деца - Ейми, Кели и Джак. Музикантът има и деца от предишния си брак с Телма Райли.

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