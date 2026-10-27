В откровен разказ тя си спомня последните им мигове заедно, емоционалното му сбогуване с публиката и огромната любов, която феновете му показаха в дните след кончината му

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15 месеца след смъртта на рок легендата Ози Озбърн съпругата му Шарън продължава да се учи да живее без любовта на живота си. В откровен разказ тя си спомня последните им мигове заедно, емоционалното му сбогуване с публиката на стадион "Вила Парк" в Бирмингам и огромната любов, която феновете му показаха в дните след кончината му.

Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст в дома си в Бъкингамшър, само няколко седмици след грандиозния прощален концерт, на който отново се събра с колегите си от Black Sabbath. Макар от години да се бореше със сериозни здравословни проблеми, сред които болестта на Паркинсон и тежки увреждания на гръбначния стълб, смъртта му беше шок за близките и почитателите му.

"Беше толкова, толкова щастлив", спомня си Шарън за последните дни на съпруга си.

В нощта преди смъртта си Ози се събудил и помолил Шарън да го целуне два пъти. След това поискал да го прегърне силно. Тя не подозирала, че това ще остане един от последните им моменти заедно.

"Говорихме през нощта. Ози се събуди и ме помоли да го целуна два пъти, което и направих. След това ми каза: "Прегърни ме, прегърни ме здраво". Аз го прегърнах", разказва тя.

На сутринта Шарън била събудена от викове и забързала надолу по стълбите. "Следващото нещо, което помня, е как рано сутринта някой нахлува в стаята и вика: "Слизай бързо!". Връхлетях долу, но всичко вече беше приключило", спомня си тя. По думите й Ози станал рано и слязъл за обичайната си сутрешна тренировка, но малко след това получил инфаркт. Медицински екип пристигнал с хеликоптер и парамедиците се опитали да го спасят, но без успех.

‘Hold me, hold me tight’ – Sharon Osbourne recalls Ozzy’s final night Sharon Osbourne has revealed the heartbreaking request her late husband, legendary rock singer Ozzy Osbourne, made just hours before his death in July 2025. Read: https://t.co/ArTRozHus6 https://t.co/QUagjxNf4M — 9jaonline Magazine (@9jaonlinemagzin) October 26, 2026

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Шарън признава, че скръбта не изчезва с времето. "Никога не го превъзмогваш. Просто се научаваш да живееш с това и точно това се опитвам да правя", споделя тя.

Само няколко седмици преди смъртта си Ози преживял един от най-емоционалните моменти в кариерата си - грандиозния концерт Back to the Beginning на стадион "Вила Парк" в родния му Бирмингам. Събитието събра легендите на Black Sabbath и редица световни рок звезди в чест на групата, оставила незаличима следа в историята на хеви метъла.

За Ози това било много повече от концерт. Според Шарън сцената била последното нещо, което истински искал да направи, след като здравето му се влошило сериозно.

Пътят до нея обаче бил изпълнен с изпитания. Около шест месеца преди шоуто певецът паднал и счупил прешлен. По време на възстановяването прекарал пневмония три пъти, а след операция на гърба развил сепсис. Състоянието му било толкова тежко, че лекарите го посъветвали да се откаже от концерта. Но Ози бил решен да излезе пред публиката. Въпреки болката и физическите ограничения той изпълнил песните си седнал на специален трон.

Шарън си спомня, че преди началото семейството било обзето от страх. Зад кулисите Ози гледал на екран изпълненията на останалите музиканти и не можел да повярва, че всички са дошли заради него.

"Удивително е какво могат да направят за теб подкрепата, любовта и волята. Защото преди шоуто той беше човек, който едва дишаше", разказва тя. По думите й през последните години Ози се борел едновременно с белодробни и сърдечни проблеми, силни болки в гърба, кръвни съсиреци и болестта на Паркинсон.

"Не знам как го направи, но го направи. Виждаше се в очите му, в лицето му. Това го накара отново да се почувства жив", казва Шарън.

Еуфорията след концерта била толкова голяма, че Ози заговорил за ново турне. Той бил убеден, че може да продължи да пее, дори ако се налага да го прави седнал.

След прощалното шоу Ози бил изключително щастлив. Четял отзивите в интернет и се учудвал, че този път почти няма критики.

"Четеше отзивите и казваше: "Има нещо много нередно". Попитах го защо мисли така, а той отговори: "Никой не ме критикува. Защо всички са толкова любезни с мен?". Тогава му казах: "Защото те обичат", спомня си Шарън.

Любовта към Ози се прояви с особена сила и след смъртта му. Хиляди хора излязоха по улиците на Бирмингам, за да отдадат почит на музиканта, чието име завинаги остана свързано с града. Фенове оставяха цветя, пееха песни на Black Sabbath и изпращаха катафалката, украсена с лилав цветен кръст.

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