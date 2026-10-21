Въпреки че живеела в крайна бедност, актрисата била изпълнена с ентусиазъм и убедена, че ще успее

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Шарън Стоун се разплака, докато разказваше, че в началото на кариерата си като модел в Ню Йорк е била толкова бедна, че се е наложило да краде храна, за да оцелее, съобщава RadarOnline.com. 68-годишната звезда от "Първичен инстинкт" сподели болезнените си спомени преди броени дни в подкаста IMO на Мишел Обама.

Бившата първа дама я подкрепи с утешителни и мъдри думи. Стоун, която се определя като "селско момиче", си припомни как на 19 години заминава от Пенсилвания за Ню Йорк. Тя потърсила легендарната собственичка на модна агенция Айлин Форд, след като майка й я видяла в предаването The Merv Griffin Show.

"Заминах с 50 долара. Имах 50 долара и един куфар", разказва звездата от "Казино" за скромното си пристигане.

Въпреки че живеела в крайна бедност, актрисата била изпълнена с ентусиазъм и убедена, че ще успее. "Бях толкова развълнувана и щастлива и просто знаех, че ще се справя", споделя тя.

За да спестява всяка възможна сума, Стоун си купила ролкови кънки, тъй като не можела да си позволи нито таксита, нито метро. С тях прекосявала Ню Йорк, за да стига по-бързо до ангажиментите си.

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"Проверявах всяка телефонна кабина за ресто, което хората бяха оставили. Във всяка кабина търсех дребни пари и намирах доста", разказва тя.

Стоун признава, че понякога излизала с тогавашната си съквартирантка, като отклонявала вниманието на касиера, докато другата жена вземала храна.

"Сега ме е срам от това, но разсейвах касиера, докато съквартирантката ми крадеше храна, за да ядем. Срам ме е, неудобно ми е", казва актрисата, докато взима кърпичка и започваше да плаче.

"Разсейвах касиера, за да можем да откраднем храна и да ядем", продължи номинираната за "Оскар" Стоун през сълзи.

Мишел Обама я успокои с думите: "О, Боже, ти просто си оцелявала." Братът на Обама Крейг Робинсън също я призова: "Моля те, не се срамувай."

Звездата от The Flight Attendant призна, че вината все още я преследва и именно тя е сред причините днес да се занимава активно с благотворителност.

"Това е голяма част от причината да давам обратно. Искам да дам много повече, отколкото съм взела. Защото ме е срам и се чувствам виновна за това, което откраднах. Крадях, за да ям", казва Стоун пред съчувстващите ѝ Обама и Робинсън.

Актрисата обяснява и защо толкова силно се развълнувала, докато разказвала историята си пред Обама: "Трудно е да кажа всичко това пред вас, защото толкова много ви се възхищавам."

Авторката на Becoming веднага я увери, че няма причина да изпитва срам.

"Ти си била дете в Ню Йорк, в началото на кариерата си на модел. Така хората изпадат в отчаяние. Така лоши неща се случват на добри хора. Това се случва всеки ден", казва Обама. "Важно е да разкажеш историята за това каква е трябвало да бъдеш. В нея няма срам."

По-късно съдбата ѝ се променя, когато започва да получава по 5000 долара на ден и подписва договор с елитния отдел Special Bookings на агенцията на Форд, предшественик на ерата на супермоделите.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.