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В нов подкаст Шарън Стоун направи изненадващото признание, че от "доста време" насам няма интимни връзки. 68-годишната Стоун разкри пред Маим Биалик в Breakdown, че е престанала да търси неангажиращи отношения, тъй като вече иска партньор за споделен живот, а не някого, чиято единствена цел е сексът.

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Звездата от "Първичен инстинкт" - която наскоро бе остро разкритикувана от един от бившите си колеги - също така призна, че не вярва някога да е открила голямата любов на живота си, въпреки че е била омъжена два пъти.

По време на интервюто, в което стана дума и за преживения от нея инсулт, който едва не ѝ коствал живота, Стоун разкрива, че двама ясновидци независимо един от друг са ѝ предсказали, че любовният ѝ живот ще се промени, когато наближи 70-ата си годишнина; единият от тях е направил това необичайно пророчество, когато тя е била едва на 23 години.

Разговаряйки с актрисата от "Теория за Големия взрив", Стоун казва: "Аз съм наистина добра партньорка във връзка, но отдавна не съм била такава." Била съм партньорка на лоши мъже. Била съм партньорка и на добри мъже. Имала съм късмет, лош късмет и никакъв късмет. А от доста дълго време насам нямам никакъв късмет. От доста време насам не правя секс, защото съм на етап, в който наистина искам да бъда само с човек, към когото изпитвам чувства. Сега, когато децата ми вече са големи, търся партньор, с когото да споделям живота си, а не просто някого за секс. Това вече ми е досадно."

Шарънс тримата си синове, които осинови
Шарънс тримата си синове, които осинови Снимка: Официален профил в Instagram

Стоун, която е майка на осиновените си синове Роан (на 26 г.), Леърд (на 21 г.) и Куин (на 20 г.), заяви, че според нея е необходимо да приеме периода на самота, ако иска в крайна сметка да открие връзката, която търси.

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