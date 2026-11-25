В интервю за предаването Today той разкрива, че за него любовта е всичко

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Шест години след загубата на съпругата си Кели Престън, починала от рак на гърдата, холивудската звезда Джон Траволта признава, че вече е отворен към възможността отново да открие любовта.

Престън почина едва на 57 години след двегодишна битка с коварното заболяване, оставяйки след себе си съпруга си и децата им. Днес, на 72 години, актьорът смята, че е настъпил моментът да помисли и за личния си живот, след като през последните години е съсредоточил вниманието си върху благополучието на семейството.

В интервю за предаването Today Траволта разкрива: "Любовта е всичко. Тя е част от моята същност. Така че отворен ли съм към нея? Да." Той обаче признава, че последните шест години са били изключително наситени с предизвикателства, тъй като е трябвало да се посвети изцяло на децата си.

"Това бяха интересни шест години, през които трябваше да се грижа за сина си, който беше само на девет, когато се случи всичко това, както и за Ела, която също беше малка. За мен беше важно първо да им помогна да стъпят на краката си и да намерят спокойствие по отношение на бъдещето си и случилото се", споделя Траволта.

След смъртта на Кели Престън актьорът поема едновременно ролите на майка и баща в семейството.

"Когато единият родител си отиде, ти трябва да бъдеш и майка, и баща. Усетих това много силно, но събираш сили и продължаваш напред. Постепенно нещата се подобряват." По думите му децата също успяват все по-добре да се справят със загубата с всяка изминала година. "И двамата стават все по-щастливи и постепенно се възстановяват от преживяното. Така че сме добре. Наистина сме добре."

Джон Траволта съобщи за смъртта на съпругата си през юли 2020 г. В емоционална публикация той разкри, че Кели е загубила двегодишната си битка с рака на гърдата.

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"С огромна болка ви съобщавам, че моята прекрасна съпруга Кели загуби двегодишната си битка с рака на гърдата. Тя се бореше смело, заобиколена от любовта и подкрепата на толкова много хора", написа тогава актьорът. Той изрази благодарност към лекарите и медицинските екипи, както и към всички близки и приятели, които са били до съпругата му в трудния момент.

"Любовта и животът на Кели винаги ще бъдат помнени. Ще си дам известно време, за да бъда до децата си, които загубиха майка си. Затова предварително моля за разбиране, ако известно време не чувате нищо от нас", сподели още Траволта.

Двамата сключват брак през 1991 г. и имат три деца - Ела, Бенджамин и по-големия им син Джет, който трагично загива през 2009 г. едва на 16 години. Момчето, което страдало от епилептични припадъци, получило пристъп по време на семейна ваканция на Бахамите и починало, след като ударило главата си във ваната.

Преди време пред италианския вестник La Repubblica актьорът призна, че животът му е поднасял тежки изпитания, но въпреки всичко се старае да запазва позитивното си отношение.

"Животът определено ме подложи на изпитания, но природата ми е такава, че търся положителното дори пред лицето на най-лошото. Не съм човек, който може да остане потънал в мрака. Мога да погледна тъмнината в очите, но не избирам да умра в нея."

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