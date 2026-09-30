Преди това датата му за освобождаване беше изтеглена с няколко седмици, от 23 февруари 2028 г. на 24 януари 2028 г., въпреки сбиването му с друг затворник през юли

1015 Снимка: AP/БТА

Шон "Диди" Комбс отново е с една стъпка по-близо до излизането си от затвора. Според данни на Федералното бюро по затворите, прегледани от Page Six, новата дата за освобождаване на компрометирания музикален магнат от FCI Fort Dix е 21 януари 2028 г. TMZ първи съобщи новината във вторник.

По-рано този месец Page Six потвърди, че рапърът трябва да бъде освободен на 5 февруари 2028 г. Преди това датата му за освобождаване беше изтеглена с няколко седмици, от 23 февруари 2028 г. на 24 януари 2028 г., въпреки сбиването му с друг затворник през юли и последвалото му настаняване в изолация. В началото на месеца обаче изглеждаше, че датата е отложена за 20 февруари 2028 г. Първоначално освобождаването му беше насрочено за юни 2028 г.

Според TMZ носителят на "Грами" е участвал в пререкание през лятото, като е решил да "вземе нещата в свои ръце", след като бил обиден. По информация на няколко източника на медията, двамата затворници са се блъскали по време на предполагаемия инцидент. Източник твърди, че изпълнителят на Mo Money Mo Problemsсе е справил добре в ситуацията, след което служители на затвора са ги разделили. След инцидента Комбс е бил поставен в изолация, а впоследствие е освободен оттам, съобщи TMZ през август.

Тогава Федералното бюро по затворите заяви пред Page Six: "От съображения за неприкосновеност, безопасност и сигурност не разкриваме информация относно условията на задържане на който и да е затворник, включително разпределението му по помещения, нито обсъждаме дали конкретен затворник е обект на обвинения, разследвания или санкции."

През юли 2025 г. Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция, но бе оправдан по две обвинения за сексуален трафик чрез сила, измама или принуда, както и по обвинението за участие в престъпна организация. След като получи присъда от 50 месеца затвор, изпълнителят на Bad Boy For Life беше преместен от Metropolitan Detention Center в Бруклин, Ню Йорк, във Fort Dix в Ню Джърси. Той категорично отрича да е извършил нередности, въпреки множеството висящи дела, в които е обвиняван в различни нарушения.

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Междувременно адвокатите на Комбс по-рано този месец са се отказали да представляват модния дизайнер по делото му за клевета на стойност 100 милиона долара срещу NewsNation и други страни.

В документи, с които Page Six разполага ексклузивно, адвокатът Майкъл Тремонте от кантората Sher Tremonte твърди, че Комбс не е платил значителна част от адвокатските хонорари, разходите и разноските и че в продължение на шест месеца е бил в значително просрочие по плащането на юридическите възнаграждения на Sher Tremonte.

В документите рапърът е обвинен и че не е участвал достатъчно активно в собственото си дело, което е направило представляването му неразумно трудно. Като причина е посочена липсата на съдействие и комуникация от страна на г-н Комбс, довела до предполагаем срив в отношенията между адвокат и клиент.

"Г-н Комбс отказва да бъде на разположение за навременна, съдържателна и пряка комуникация относно делата си в продължение на повече от четири месеца", се твърди в документите.

Комбс обаче оспори тези твърдения в изявление пред Page Six, като заяви, че "взех решението да сменя адвокатите си, защото няма да позволя на никого да се възползва от мен чрез прекомерно таксуване и натрупване на сметки, които никога не са били одобрени".

Той добавя: "Това е изцяло бизнес въпрос, а всички приказки за неплатени хонорари са просто част от спора ни относно тези неразрешени такси."

Тремонте отново заяви, че кантората му се отказва от представляването му, защото той не е платил отдавна просрочените си фактури и е станал некомуникативен, като определи обвиненията за прекомерно таксуване като напълно неверни.

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