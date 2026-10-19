"Джулиан и аз наследихме една и съща сума от баща ни. Наследствата ни бяха равни", написа той

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Шон Оно Ленън уточни, че той и брат му Джулиан Ленън са получили равни суми от наследството на баща си, след като се появиха слухове, че по-голямата част от него е отишла при Шон.

"Единият е бил изоставен от известния си баща, а другият - обичан и грижливо отгледан от същия този баща", твърди потребител в социалната мрежа X в публикация от неделя, отговаряйки на поста на Шон, в който се виждат двамата братя. "Единият наследи по-голямата част от имуществото, а другият беше до голяма степен изключен и принуден да се впусне в продължило десетилетия съдебно дело, за да получи сравнително малка част от него."

Потребителят определи предполагаемото споразумение като непоносимо болезнено и възмутително за единия брат и със сигурност доста неудобно за другия. Шон се включи в дискусията, за да опровергае твърденията.

"Джулиан и аз наследихме една и съща сума от баща ни. Наследствата ни бяха равни", написа той.

По думите му наследството на Джулиан дори е било малко повече, но разликата е била незначителна.

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Легендарният музикант от "Бийтълс" Джон Ленън беше застрелян през 1980 г. на 40-годишна възраст. Към момента на смъртта си той е имал приблизително нетно състояние от 200 милиона долара. Шон е син на Джон Ленън и втората му съпруга Йоко Оно, а Джулиан е роден през 1963 г. от брака на музиканта с първата му съпруга Синтия Пауъл. Въпреки слуховете за вражда между двамата, те изглежда поддържат близки отношения.

Преди дни Шон, който миналия месец посрещна първото си дете с партньорката си Шарлот Кемп Мюл, публикува в X снимка с брат си. Кадърът показва двамата, наслаждаващи се на гледката към езеро след 51-вия рожден ден на Шон.

"Прекарах страхотен рожден ден с брат ми...", написа той към снимката и отбеляза Джулиан.

От своя страна Джулиан поздрави по-малкия си брат в X, като публикува две черно-бели снимки на Шон и баща им Джон, поставени една до друга.

"Честит рожден ден... Only Love", написа той.

Джулиан вече е говорил за отношенията им. В интервю за "Гардиън" през 2025 г. той заяви, че е благодарен, че с Шон се разбират и добави, че са "най-добри приятели".

По-късно същата година Шон също опроверга продължаващите слухове за отношенията им в Instagram Stories. Той сподели отново черно-бяла снимка на двамата от церемонията по въвеждането на Елвис Пресли в Залата на славата на рокендрола през 1986 г. и написа върху нея: "Тук не приемаме сравнения и погрешни спекулации за конфликти между двамата души, които Джон Ленън обичаше най-много: децата му."

Had a great bday with my brother…@JulianLennon https://t.co/Gc2CFgERGu — Seán Ono Lennon (@seanonolennon) October 11, 2026

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