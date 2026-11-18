Хънтър Шафър е посочена от Variety като една от кандидатките за емлематичната роля в поредицата за 007. Сред предшественичките ѝ са Леа Сейду, Моника Белучи, Урсула Андрес, Грейс Джоунс и Джейн Сиймор

3669 Снимка: АР/БТА

Хънтър Шафър попадна в списък с потенциални кандидатки за ролята на следващото "момиче на Бонд", възможност, която би я превърнала в първата трансджендър звезда в поредицата. 27-годишната актриса, позната от сериала "Еуфория", се присъединява към редица други известни имена, сред които Зендая, Лили Джеймс и Флорънс Пю, спрягани за престижния образ в следващия филм за 007, след като стана ясно, че Робърт Патинсън ще се превъплъти в тайния агент.

Хънтър, която преминава през процес на трансформация, за да стане жена, още докато е тийнейджърка, придобива широка популярност с ролята си в сериала на HBO "Еуфория". Тя участва и във филмите "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии" и "Mother Mary".

В нов списък, публикуван от Variety, тя е посочена като една от звездите, които биха могли да изиграят някоя от главните женски роли във филм за Бонд, възможност, която би могла да "катапултира" кариерата ѝ. Това обаче предизвика смесени реакции в интернет, като някои потребители твърдят, че подобен ход би могъл да "убие" поредицата за Бонд.

В списъка Елиз Шейфър пише: "Хънтър Шафър не само ще влезе в историята като първото транс момиче на Бонд, но и ще се справи адски добре в тази роля. Шафър доказа актьорските си способности многократно в "Еуфория", а сега ѝ предстои да издигне кариерата си на ново ниво като една от звездите в сериала "Блейд Рънър 2099", продукция, която несъмнено ще включва напрегнати екшън сцени.

Коментирайки възможността Хънтър да получи ролята, някои потребители в социалната мрежа X написаха: "Смело твърдение: Хънтър Шафър очевидно е подходяща за всякаква роля, но дори тя не може да бъде навсякъде едновременно;" "И ей така... франчайзът за Бонд умря. Дано това е шега, защото ако е истина, няма да гледам филма;" "Това би сложило край на Бонд; ще унищожи поредицата;"

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Други обаче защитиха Хънтър с думите: "Ако изберат Робърт Патинсън и Хънтър Шафър, това ЩЕ бъде първият филм за Джеймс Бонд, който някога ще гледам. ДЕНИ, ТИ МОЖЕШ ДА ГО ОСЪЩЕСТВИШ."

През октомври Хънтър сподели, че се е подложила на операция за полова корекция (генитална хирургия), като заяви пред списание ELLE: "Дълго време приемах онази част от себе си, която излиза извън рамките на традиционния пол, и наистина исках да се опитам да живея с предишното си тяло, защото смятах, че в него има нещо наистина страхотно и дръзко." Хънтър, която е известна с ролята на трансджендър тийнейджърката Джулс в сериала "Еуфория", активно се застъпва за правата на трансджендър хората.

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