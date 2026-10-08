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Сидни Суини и легендарната Мерилин Монро не са просто сравнявани заради външната си прилика, двете актриси всъщност са роднини.

Първа сред дамите

Звездата от "Еуфория", която е на 29 години, и покойната холивудска икона са девети братовчедки с едно поколение разлика, показва ново генеалогично проучване. Според изследването двете са свързани по бащина линия. Бащата на Суини и бащата на Мерилин Монро водят родословието си до Езра Пери, един от ранните заселници в Сандвич, Масачузетс. Роднинската връзка обаче е доста далечна, тъй като общият им предшественик е живял още през 17. в.

Въпреки това приликата между Сидни Суини и Мерилин Монро отдавна е тема за разговор. Самата Суини неведнъж е показвала възхищението си към холивудската легенда, която почина през 1962 г. на едва 36 години.

През февруари тази година Суини се появи на Международния филмов фестивал в Санта Барбара с ретро рокля, вдъхновена от визия на Монро, която носи сходна прилепнала рокля на емблематичната корица на списание Life от 7 април 1952 г. Месец по-рано актрисата се появи на червения килим с къса прическа, оформена на меки вълни, която също напомняше за ерата на Монро.

Очевидно не само феновете забелязват приликата. Източник, цитиран от Page Six, твърди, че дори настоящият партньор на Суини я определя като "съвременната Мерилин Монро". Той напълно подкрепял приятелката си и в по-провокативните й роли.

Подобно на Монро, Суини също не е чужда на обществените спорове, свързани с имиджа й.

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