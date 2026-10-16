Звездата от сериала "Еуфория" сподели в Инстаграм поредица от снимки с най-добрата си приятелка Джейди Емори Хафнър, която я подтикнала към спонтанната промяна,
"Когато най-добрата ти приятелка се появи и ти каже: "Ето, сложи тази перука", написа актрисата под кадрите.
Според Page Six двете приятелки прекарали деня като обикновени туристи - играли аркадни игри, качвали се на влакчета в увеселителния парк, правили си селфита и похапвали пилешки хапки с пържени картофки на слънце. За да се слее с тълпата, Суини бе заложила на сувенирна тениска, дънкови шорти и бели маратонки.
Феновете в социалните мрежи реагираха с ентусиазъм на новия вид на Сидни:
"Въобще не можах да я пoзная", гласят повечето коментари.
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Това не е първият път, в който актрисата експериментира с тъмни тонове. За филмови роли Суини вече е носила кестеняви перуки, а за Бала на Метрополитън музей през 2024 г. изненада феновете с късо черно каре.