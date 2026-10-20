След десетилетия в екшън киното актьорът е платил висока цена за това с множество тежки травми, девет операции на гърба и три операции за сливане на прешлени в областта на шията

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Силвестър Сталоун признава, че е допуснал сериозна грешка, като години наред сам е изпълнявал опасните каскади във филмите си. След десетилетия в екшън киното актьорът е платил висока цена за това с множество тежки травми, девет операции на гърба и три операции за сливане на прешлени в областта на шията.

В интервю за Fox News Digital звездата разказва за физическите последици от дългогодишната си кариера и за съжаленията, които днес има заради поетите рискове.

"Милиони, милиони съжаления. Мога буквално да говоря половин час само за травмите си. И не става дума за една или две, а за десетки. Всичко се натрупва с времето. Бил съм нараняван много пъти, но след "Непобедимите" се стигна до девет операции на гърба и три на шията. И двете ми рамене бяха сериозно увредени, имах и проблеми с очите, включително с лещите. Беше брутално", споделя Сталоун.

Актьорът признава, че след операциите вече никога не се е чувствал напълно същия. "Сега трябва да се научиш да приемаш болката и да намериш начин да живееш с нея", казва той.

На 80-годишна възраст Сталоун вече е категоричен какъв е най-важният урок, който е научил след десетилетия опасни снимки: човек трябва да оставя професионалистите да си вършат работата.

"Не се правете на големи герои и не се опитвайте да демонстрирате колко сте смели. Знам, че много хора си мислят да изпълняват каскадите сами, но не го правете. Не го правете. Оставете професионалистите да се погрижат за това", съветва актьорът. Той обяснява, че физическите закони не могат да бъдат надхитрени, независимо колко добре подготвен е човек. "Ще ви обясня нещо - гравитацията не може да бъде победена. Когато се ударите в земята, губите. А последствията рано или късно се връщат", казва Сталоун.

По думите му, когато хората го питат дали се гордее с това, че е изпълнявал сам опасните сцени, отговорът му днес е отрицателен. "Не. Мисля, че съм бил идиот, че съм го правил. Да се гордея, че съм съсипал собственото си тяло? Хайде, стига", признава актьорът.

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Междувременно Сталоун се подготвя за завръщането на екрана в четвъртия сезон на сериала "Кралят на Тълса". В центъра на историята отново е Дуайт Манфреди - гангстерът, който се опитва да изгради собствена престъпна империя, но постоянно се сблъсква с нови препятствия.

"Той все още не е постигнал целта си. Точно когато си мисли, че е успял, се появява нова ситуация или драматичен обрат. А точно това е необходимо на сериала. Не искаме да стигнем до момент, в който той най-накрая да си отдъхне. Не, това не е идеята", обяснява Сталоун.

По думите му новият сезон започва с изненадващи събития, които поставят героя му под сериозно напрежение. Дуайт ще се изправи срещу нови противници, които разполагат не само с влияние в подземния свят, но и с технологически и политически средства за натиск.

"Атакуват ме от всички страни от Ню Йорк, с технологии, политически връзки и мафиотски методи. Освен това имам проблеми и със собствените си хора", разказва актьорът.

В интервюто си Сталоун говори и за друга важна промяна в личния си живот - решението да напусне Калифорния и да се премести със съпругата си Дженифър Флавин във Флорида.

Двамата се установяват трайно в слънчевия щат през 2024 г. Актьорът признава, че с времето животът в Калифорния започнал да му тежи и да го прави прекалено самодоволен.

"В Ню Йорк бях истинско нюйоркско животно, както сме всички там. Просто трябва да бъдеш такъв. После отидох в Калифорния и си помислих, че съм попаднал в рая. Постигнах много там, но Калифорния се промени, населението нарасна и усетих как ставам все по-апатичен и безинтересен", споделя той.

Преместването във Флорида обаче се оказало точно това, от което семейството му се нуждаело.

"Когато пристигнахме, не познавах нито един човек. Сега имаме прекрасен кръг от приятели. Това беше най-доброто решение. Мисля, че много хора имат нужда от малко спокойствие и тишина", казва Сталоун.

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