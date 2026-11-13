В подкаст 80-годишният актьор си припомни първите сблъсъци с австрийската звезда и призна, че напрежението между тях се появило още в началото на кариерите им

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Десетилетия наред Силвестър Сталоун и Арнолд Шварценегер бяха смятани за най-големите конкуренти в Холивуд. Двамата актьори, превърнали се в емблеми на екшън киното през 80-те и 90-те, дълго време поддържали ожесточено съперничество както на екрана, така и извън него. Сега, години след като заровиха томахавката, Сталоун разказа как е започнала враждата им.

В свое участие в подкаст 80-годишният актьор си припомни първите сблъсъци с австрийската звезда и призна, че напрежението между тях се появило още в началото на кариерите им. И двамата се стремели да бъдат водещите имена в жанра на екшън филмите, което превърнало отношенията им в непрекъснато съревнование, пише Page Six.

Сталоун разказа, че един от първите поводи за конфронтация бил погледът на Шварценегер по време на церемония за наградите "Златен глобус". При следващата им среща той решил да му отвърне по доста необичаен начин.

"Разбрах, че той ще бъде сериозен проблем, когато ме изгледа лошо на една от церемониите за "Златен глобус". На следващата ни среща просто прелях от нерви. Престорих се, че празнувам нещо и му хвърлих цяла купа с цветя в лицето. Ръкавицата беше хвърлена и войната започна", споделя актьорът.

Конкуренцията между звездите не се ограничавала до успеха на филми като "Рамбо" и "Командо". По думите на Сталоун двамата непрекъснато се опитвали да надминат постиженията на другия, включително чрез все по-мащабни и зрелищни екшън продукции.

"Това беше вражда, която изключително много ми харесваше. Защото колкото повече го вбесявах аз, толкова повече се вбесяваше и той. Това ни караше да правим следващия си филм още по-луд. Просто се надпреварвахме безпрепятствено", разказва Сталоун.

Напрежението между двамата било толкова силно, че дори общите им бизнес ангажименти се превръщали в изпитание. През 1991 г. Сталоун и Шварценегер, заедно с други холивудски знаменитости, станали съинвеститори във верига ресторанти. Въпреки общия бизнес двамата трудно понасяли съвместните си появи на рекламни събития.

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До помирението им се стигнало през 2003 г., когато Шварценегер решил да се насочи към политиката и се кандидатирал за губернатор на Калифорния. Сталоун го срещнал случайно в магазин за пури и осъзнал, че вече няма причина да го възприема като пряк конкурент в киното.

Двамата запалили по пура и сложили край на дългогодишното съперничество. С времето отношенията им се превърнали в истинско приятелство.

"Това е нещо, което никога повече няма да се повтори в Холивуд - двама актьори от един и същ жанр буквално да се сблъскват до краен предел както пред камерата, така и извън нея", обобщава Сталоун.

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