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Силвестър Сталоун разкри единственото нещо, което би искал да беше направил по друг начин в тридесетгодишната си връзка със съпругата си Дженифър Флавин.

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В скорошно интервю за телевизия CBS 80-годишната звезда беше попитан какво би променил в своя забележителен живот. "Бих искал да се бях оженил за съпругата си около осем години по-рано", отговори Сталоун, повече от 29 години след като той и Флавин сключиха брак. "Бях такъв идиот, че отлагах нещата. За това съжалявам. И ми е мъчно."

Сталоун се запознава с Флавин през 1988 г. Двамата са заедно шест години, преди да се разделят за кратко през 1994 г., когато Сталоун признава за връзка с модела Джанис Дикинсън.

По-рано Сталоун се нарече "страхливец", защото се е разделил с Флавин чрез писмо, изпратено чрез FedEx.

Актьорът разби сърцето на Флавин, когато й разкри, че й е изневерил с Дикинсън, чрез написано на ръка писмо.

Сталоун и Флавин имат три дъщери - София, Систин и Скарлет. Той е бил женен три пъти. Освен дъщерите си, има и двама синове - Сърджо и Сейдж.

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