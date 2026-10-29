1278 Снимка: Getty Images

Синтия Ериво разкритикува "странното" любопитство към отношенията й с Ариана Гранде, след като близкото приятелство между двете актриси породи спекулации, че между тях има нещо повече от колегиална и приятелска връзка.

Двете звезди се сближиха по време на снимките на филмите "Злосторница", в които Ериво влиза в ролята на Елфаба, а Гранде - на Глинда. Силната емоционална връзка помежду им, честите прояви на нежност и подкрепа и трогателните им реакции по време на интервюта привлякоха вниманието на публиката и предизвикаха множество коментари в социалните мрежи.

В интервю за The Guardian Ериво сподели, че я озадачава реакцията на хората към близостта между две жени.

"Интересно беше, че много хора изведнъж се превърнаха в психолози от диваните си. Имаше някакво странно раздразнение от факта, че две жени всъщност могат да бъдат приятелки. Защо са приятелки? Защо са толкова близки? Сигурно нещо не е наред с тях", коментира актрисата. Тя подчерта, че дълбоките платонични приятелства между жени често остават неразбрани, въпреки че са напълно естествена част от живота.

"Мисля, че причината е, че не се говори достатъчно за дълбоките и истински приятелства между жени, въпреки че те съществуват навсякъде. Не сме свикнали да ги виждаме пред камерата, пред очите на всички", заяви Ериво в по-ранно интервю за Stylist. По думите й близостта между двама души понякога кара околните да се чувстват неудобно, тъй като обществото не е свикнало да възприема подобни отношения като нещо естествено и полезно.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Освен за приятелството си с Гранде актрисата си припомни и тревожен инцидент на червения килим, когато непознат мъж успя да премине покрай охраната и да се приближи опасно до певицата. Става дума за Джонсън Уен, известен в интернет като Pyjama Man, който нахлу в събитие в Universal Studios и се нахвърли върху Гранде, обгръщайки я с ръка, докато тя се опитваше да се освободи. Ериво реагира светкавично, като застана между натрапника и колежката си, извика му и се опита да го отдалечи от нея. Междувременно охраната се намеси, повалила нарушителя на земята и го извела от мястото. Гранде остана видимо разтърсена от случилото се. "Никой друг не помръдваше. Бяхме на червен килим, изложени на показ", разказа Ериво пред The Guardian.

Часове след инцидента Уен публикува селфи с напрегнато изражение, на което сочи плакат на Гранде, и написа, че най-накрая се е срещнал с певицата. По случая той е бил арестуван и обвинен в нарушаване на обществения ред. Според публикациите е получил присъда от девет дни затвор, след което му е било забранено да влиза повторно в Сингапур.

Самата Ариана Гранде също е говорила открито за навика си да държи за ръка своята колежка и приятелка по време на публични събития. В подкаст певицата обясни, че често търси физически контакт, за да се чувства подкрепена. "Прекарвам много енергия през ръцете си и затова винаги държа нечия ръка. Постоянно стискам нещо или посягам към нещо", сподели тя. Гранде допълни, че често хваща за ръка човека, с когото е в момента, защото така усеща подкрепа и енергия. По думите й самата тя не е осъзнавала колко характерен е този жест, преди той да привлече общественото внимание.

По време на промоционалната кампания за първия филм "Злосторница" през 2024 г. двете актриси често привличаха вниманието не само с филма, но и с емоционалните си реакции по време на интервюта.

Ериво и Гранде неведнъж се разплакваха пред камерите, а спонтанните им моменти бързо се превръщаха във вирусни клипове и мемета.

Двете не пропускаха и възможност да засвидетелстват взаимната си подкрепа. В разговор с PinkNews, след като интервюиращата сподели, че това е първата й подобна промоционална кампания, Ериво и Гранде я засипаха с комплименти, а актрисата отново хвана ръката на певицата.

Въпреки спекулациите около отношенията им двете звезди неведнъж са показвали, че умеят да се шегуват с общественото внимание към тях. По време на церемонията на Националния съвет за рецензии през януари, когато бяха отличени за сътрудничеството си, Гранде и Ериво иронизираха предположенията за близостта си. "Толкова сме добри в актьорството, че никой никога няма да разбере колко много, по дяволите, се ненавиждаме", пошегува се Гранде.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.