Обвинението срещу Томас Маркъл за притежание на изображения с педофилски характер хвърли сянка върху посещението на херцога и херцогинята на Съсекс в Европейския парламент в Брюксел, целящо да популяризира защитата на децата в интернет

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Американски съдия разпореди психиатрична експертиза на Томас Маркъл, бащата на Меган Маркъл - съпругата на британския принц Хари, предаде АФП, цитирана от БТА.

Томас Маркъл е обвинен в притежание на педофилски материали. В дома на 82-годишния мъж властите са открили снимки със сексуално насилие. Маркъл бе поставен под домашен арест с електронна гривна, след като в края на миналата седмица се яви пред съд в Тампа, щата Флорида.

Съдията Линдзи Грифин прецени, че не може да се изключи възможността Томас Маркъл "да страда от психично заболяване (...), което да му пречи да осъзнае същността и последствията от производството срещу него". Той се мотивира с "напредналата възраст и загубите на паметта на обвиняемия".

Съдията разпореди психиатър да оцени състоянието на бащата на Меган Маркъл и да представи заключенията си до 20 ноември. Това се казва в съдебното разпореждане, с което AФП се запозна.

Обвинението срещу Томас Маркъл за притежание на изображения с педофилски характер хвърли сянка върху посещението на херцога и херцогинята на Съсекс в Европейския парламент в Брюксел, целящо да популяризира защитата на децата в интернет.

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Томас Маркъл беше арестуван от агенти на ФБР в дома за възрастни хора във Флорида, припомня АФП. Задържането му беше извършено след претърсване на два склада за съхранение на вещи, наети от него преди около 20 години в района на Лос Анджелис. Оттам са иззети "близо 78 предмета, сред които диапозитиви, филмови негативи и книги, съдържащи предполагаеми случаи на сексуално насилие над деца".

Няколко дни по-рано полицията във Филипините съобщи, че са намерени изображения с педофилски характер в жилище на Томас Маркъл, което той обитава през 2025 г. временно, докато живееше в тази азиатска страна, припомня АФП.

Меган Маркъл с баща си Томас Маркъл Снимка: Скрийншот - DailyMail/Tim Stewart News Limited

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