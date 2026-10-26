Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Според информацията Томас Маркъл-старши е заявил, че е посещавал Филипините и Тайланд, защото "там 12-годишните са законни". Тревожното твърдение е отправено от първата му съпруга Розлин Лавлес в писмо от 2019 г., изпратено до лондонската полиция "Метрополитън" и получено от The Sun.

Още по темата

Лавлес пише: "Попитах Томас-старши. Той отрече обвинението (в сексуално насилие над деца), но заяви, че е ходил във Филипините и Тайланд, защото там 12-годишните са законни."

През 2019 г. законовата възраст за сексуално съгласие във Филипините е била 12 години, но заплащането за секс с лице под 18 години е оставало незаконно. През 2022 г. страната повишава минималната възраст за сексуално съгласие от 12 на 16 години.

Лавлес е била омъжена за бащата на херцогинята на Съсекс в периода от 1965 до 1975 г. Тя почина през 2024 г.

Според изданието Лавлес е изпратила писмото си, състоящо се от седем страници, до Центъра за оценка на фиксирани заплахи към Скотланд Ярд, известен като FTAC. Той разглежда рискове, свързани с британското кралско семейство, политици и други известни обществени личности. Полицията в Лондон не е имала правомощия да разследва обвиненията срещу Томас-старши, описани в писмото, тъй като предполагаемите действия са се случили извън страната. Въпреки това писмото е било предоставено както на Меган, така и на съпруга ѝ, принц Хари.

В петък The Sun съобщи, че Томас-старши вече е разследван заради "стотици, ако не и хиляди" изображения на сексуално насилие над деца, за които се твърди, че са открити в дома му в Себу, Филипините. Според медията синът му Томас-младши е намерил материалите в няколко кутии и ги е предал на местната полиция.

82-годишният Томас отрече обвиненията пред Daily Mail, като ги нарече "лъжи".

В неделя обаче филипинският министър на вътрешните работи Джонвик Ремула заяви пред Guardian, че всички признаци сочат възможността Томас-старши да е сексуален престъпник "от най-отвратителния вид".

"При случаи, в които са намесени семейни конфликти, трябва да разгледаме всички възможни аспекти", казва Ремула. "Към момента всички признаци сочат към възможен сексуален престъпник от най-отвратителния вид. Искаме да бъдем сигурни, преди да оповестим заключенията. Съдебно-техническата експертиза ще бъде готова до седмица."

Бащата на Меган Маркъл излиза с 35 години по-млада жена
Виж още Бащата на Меган Маркъл излиза с 35 години по-млада жена

Съобщава се, че Томас-старши отрича и това, като признава, че в миналото е спал с проститутки, но твърди, че не е извършвал насилие над деца. Междувременно Меган заяви, че е "дълбоко разстроена" от разследването за детска порнография срещу отчуждения си баща, в изявление пред Page Six в петък. Тя потвърди, че е видяла писмо от 2018 г. относно обвиненията срещу баща ѝ и че тогава е била уверена, че случаят се разследва.

"Надявам се вече да бъде разбрано, че въпреки изопачаването от някои медийни публикации през годините, дистанцията ми от баща ми и решението ми да не му позволя да има контакт с децата ни имаха само една причина: да ги защитя", сподели отчасти майката на две деца. "Доверявах се, че властите правят същото и за останалите семейства."

45-годишната бивша звезда от "Костюмари" също така заяви, че макар мащабът на разкритото до момента да е "по-отвратителен, отколкото човек би могъл да си представи", тя се надява правосъдието да бъде напълно въздадено и приоритетът да остане безопасността и защитата на невинните деца.

Съобщава се също, че в писмо, изпратено до баща ѝ миналата година, преди обвиненията за материали със сексуално насилие над деца, Меган му е заявила, че никога няма да се срещне с децата ѝ, принц Арчи и принцеса Лилибет. Според The Sun основателката на As Ever го е обвинила в сексуално насилие над деца и го е уведомила, че властите са запознати с предполагаемите му действия. Твърди се още, че Меган му е казала, че това ще бъде последният път, в който ще чуе нещо от нея.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Гюров печели София и Европа, Йотова - България, Костадинов - Русия Днес
Гюров печели София и Европа, Йотова - България, Костадинов - Русия
31371
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео) Корнер
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео)
14317
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
3580
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията IT
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията
2210
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
2997
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света Trip
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света
3752
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
1368
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
1366
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
1500