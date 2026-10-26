Тревожното твърдение е отправено от първата му съпруга Розлин Лавлес в писмо от 2019 г., изпратено до лондонската полиция

2805 Стопкадър: YouTube/itv

Според информацията Томас Маркъл-старши е заявил, че е посещавал Филипините и Тайланд, защото "там 12-годишните са законни". Тревожното твърдение е отправено от първата му съпруга Розлин Лавлес в писмо от 2019 г., изпратено до лондонската полиция "Метрополитън" и получено от The Sun.

Лавлес пише: "Попитах Томас-старши. Той отрече обвинението (в сексуално насилие над деца), но заяви, че е ходил във Филипините и Тайланд, защото там 12-годишните са законни."

През 2019 г. законовата възраст за сексуално съгласие във Филипините е била 12 години, но заплащането за секс с лице под 18 години е оставало незаконно. През 2022 г. страната повишава минималната възраст за сексуално съгласие от 12 на 16 години.

Лавлес е била омъжена за бащата на херцогинята на Съсекс в периода от 1965 до 1975 г. Тя почина през 2024 г.

Според изданието Лавлес е изпратила писмото си, състоящо се от седем страници, до Центъра за оценка на фиксирани заплахи към Скотланд Ярд, известен като FTAC. Той разглежда рискове, свързани с британското кралско семейство, политици и други известни обществени личности. Полицията в Лондон не е имала правомощия да разследва обвиненията срещу Томас-старши, описани в писмото, тъй като предполагаемите действия са се случили извън страната. Въпреки това писмото е било предоставено както на Меган, така и на съпруга ѝ, принц Хари.

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В петък The Sun съобщи, че Томас-старши вече е разследван заради "стотици, ако не и хиляди" изображения на сексуално насилие над деца, за които се твърди, че са открити в дома му в Себу, Филипините. Според медията синът му Томас-младши е намерил материалите в няколко кутии и ги е предал на местната полиция.

82-годишният Томас отрече обвиненията пред Daily Mail, като ги нарече "лъжи".

В неделя обаче филипинският министър на вътрешните работи Джонвик Ремула заяви пред Guardian, че всички признаци сочат възможността Томас-старши да е сексуален престъпник "от най-отвратителния вид".

"При случаи, в които са намесени семейни конфликти, трябва да разгледаме всички възможни аспекти", казва Ремула. "Към момента всички признаци сочат към възможен сексуален престъпник от най-отвратителния вид. Искаме да бъдем сигурни, преди да оповестим заключенията. Съдебно-техническата експертиза ще бъде готова до седмица."

Съобщава се, че Томас-старши отрича и това, като признава, че в миналото е спал с проститутки, но твърди, че не е извършвал насилие над деца. Междувременно Меган заяви, че е "дълбоко разстроена" от разследването за детска порнография срещу отчуждения си баща, в изявление пред Page Six в петък. Тя потвърди, че е видяла писмо от 2018 г. относно обвиненията срещу баща ѝ и че тогава е била уверена, че случаят се разследва.

"Надявам се вече да бъде разбрано, че въпреки изопачаването от някои медийни публикации през годините, дистанцията ми от баща ми и решението ми да не му позволя да има контакт с децата ни имаха само една причина: да ги защитя", сподели отчасти майката на две деца. "Доверявах се, че властите правят същото и за останалите семейства."

45-годишната бивша звезда от "Костюмари" също така заяви, че макар мащабът на разкритото до момента да е "по-отвратителен, отколкото човек би могъл да си представи", тя се надява правосъдието да бъде напълно въздадено и приоритетът да остане безопасността и защитата на невинните деца.

Съобщава се също, че в писмо, изпратено до баща ѝ миналата година, преди обвиненията за материали със сексуално насилие над деца, Меган му е заявила, че никога няма да се срещне с децата ѝ, принц Арчи и принцеса Лилибет. Според The Sun основателката на As Ever го е обвинила в сексуално насилие над деца и го е уведомила, че властите са запознати с предполагаемите му действия. Твърди се още, че Меган му е казала, че това ще бъде последният път, в който ще чуе нещо от нея.

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