Актрисата разказва за несигурността, която я съпътства от тийнейджърските години, стереотипите в Холивуд и решението да изгради собствен бизнес

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На екрана тя винаги изглежда безупречно. Перфектният грим, внимателно подбраната светлина и бляскавите визии са част от образа на Скарлет Йохансон от години. Но далеч от камерите актрисата дълго време се притеснява от нещо съвсем обикновено - състоянието на кожата си. Към днешна дата тя не само говори открито за този проблем, но и превръща личния си опит в основа за собствен бизнес.

"Чувствах, че трябва да се събудя и да прикрия всички тези пъпки, преди да отида на работа. Това изисква много усилия. Тежи ти", споделя Йохансон.

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Проблемите с акнето започват още когато е на 12 години и я съпътстват дори в моментите, когато кариерата ѝ се развива с пълна сила, пише CBS News.

Един спомен от снимките на "Повелителят на конете" остава особено ярък в съзнанието ѝ. Тогава гримьорка посочва пъпка на челото ѝ, сравнявайки я с Везувий. За едно несигурно момиче в тийнейджърска възраст подобен коментар е повече от неприятен. Йохансон си спомня и как екипът понякога се опитвал да насочва осветлението така, че да прикрие несъвършенствата по лицето ѝ.

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"Просто е ужасно", признава тя.

Години по-късно, след като опитва различни решения за акнето и чувствителната си кожа, актрисата решава да създаде собствена линия козметика. Марката се казва The Outset и е насочена към хора, които търсят по-нежна грижа за кожата. Йохансон споделя, че идеята е лично преживяване, а не просто поредният бизнес проект. Самата тя се сблъсква и с мелазма. Това е състояние, което причинява появата на тъмни петна по кожата и което забелязва при себе си преди около десет години.

Когато става дума за продуктите на марката, актрисата говори с ентусиазъм и не крие колко е ангажирана с развитието ѝ. Дори признава, че има склонност към обсебваща съсредоточеност, която в случая ѝ помага.

Скарлет Йохансон участва в "24-часови пиеси" на 24 септември 2001 г. в Ню Йорк в полза на организацията с нестопанска цел за образование в областта на изкуствата Working Playground Снимка: Getty Images

"В добрия смисъл", уточнява тя, макар да се шегува, че в други области от живота ѝ това невинаги е предимство.

Пътят до собствения бизнес обаче е само една от многото промени в живота на Йохансон. Родена е в Ню Йорк през 1984 г. и започва да се занимава с актьорство още като дете. На 13 години се появява в "Повелителят на конете" редом с Робърт Редфорд. Тази роля привлича вниманието към таланта ѝ. Следват участия в "Призрачен свят" и "Изгубени в превода", които затвърждават мястото ѝ сред най-интересните млади актриси на своето поколение. По-късно тя става световноизвестна и с образа на Черната вдовица във филмите от поредицата "Отмъстителите".

Актрисите Скарлет Йохансон (вляво) и Тора Бърч пристигат за прожекцията на филма "Призрачен свят" по време на 36-ия Международен филмов фестивал в Карлови Вари на 13 юли 2001 г. Снимка: Getty Images

Но ранната слава има и своята цена. Йохансон разказва, че дълго време е получавала предложения за сходни роли. Най-чесно на любовницата или секссимвола.

"Когато вече си привлякъл вниманието на всички, искаш да го задържиш", признава актрисата. Тя не крие, че се е страхувала да отказва определени предложения, защото е можела да остане без следващи роли. Постепенно обаче започва да търси възможности, които ѝ позволяват да излезе извън познатия образ.

Скарлет Йохансон говори на сцената по време на 76-ата годишна церемония по връчване на наградите "Оскар" на 29 февруари 2004 г. Снимка: Getty Images

Една от важните стъпки в тази посока е участието ѝ в бродуейската постановка "Поглед от моста" (A View from the Bridge), за която получава награда "Тони". Така Йохансон доказва, че може да бъде оценена не само заради външността и екранното си присъствие. По-късно идват и номинациите за "Оскар" за две различни роли в една и съща година. Те са за "Брачна история" и "Джоджо Заека".

Съпругът ѝ Колин Джост, познат от Saturday Night Live, също има своя малка роля в козметичния бизнес. Йохансон го определя на шега като свое "опитно зайче", върху което изпробва различни продукти. Но един от тях се оказва доста неприятно преживяване за него. Актрисата му нанася маска за лице, която предизвиква силно изтръпване, но забравя да го предупреди. Джост се паникьосва и започва да пита дали не получава алергична реакция. "Гори! Гори! Това нормално ли е?", спомня си тя реакцията му. Едва тогава му обяснява, че усещането е очаквано и скоро ще отмине.

Скарлет Йохансон и Джонатан Бейли присъстват на премиерата на "Джурасик свят: Прераждане" на 23 юни 2025 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images

На 42 години Йохансон вече има зад гърба си десетилетия в киното, две номинации за "Оскар" в една и съща година, големи филмови успехи и собствена компания. Въпреки това признава, че невинаги успява да оцени постигнатото. Трудно ѝ е да погледне на кариерата си отстрани, докато продължава да работи и да развива нови проекти. Опитва се обаче да се научи да си отдава заслуженото признание.

Не смята и че е открила формулата за баланс между работата и личния живот. Напротив, според нея първата крачка е да приемеш, че съвършеното равновесие едва ли е възможно. Винаги ще има нещо, на което не си отделил достатъчно време или внимание. С времето актрисата се научава да бъде по-милостива към себе си и да не очаква, че може да се справя с всичко едновременно.

"Достатъчно ли е това? Да. Достатъчно е!", казва тя.

Скарлет Йохансон присъства на премиерата на "Джурасик свят: Прераждане" на 23 юни 2025 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images

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