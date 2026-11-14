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Скандалът около британския комик и актьор Ръсел Бранд постави на дневен ред един от най-мрачните въпроси в развлекателната индустрия: Докъде може да стигне злоупотребата с влияние и популярност и колко дълго известността може да пази една звезда от последствията на собственото й поведение?

На 5 ноември 2026 г. съдебно жури в Лондон призна Бранд за виновен по едно обвинение за изнасилване и три за сексуално посегателство срещу четири жени. Случаите се отнасят за периода между 2004 и 2009 г. Той беше оправдан по две други обвинения за изнасилване и едно за опит за непристойно посегателство. Бранд отричаше обвиненията и твърдеше, че сексуалните контакти са били по взаимно съгласие.

През последните години редица известни актьори, продуценти, режисьори и фотографи се оказаха в центъра на обвинения за сексуален тормоз, посегателства и злоупотреба с професионална власт. Някои от тях признаха неподходящо поведение и се извиниха, други категорично отхвърлиха твърденията, а трети видяха как скандалите преобръщат кариерите им.

Ръсел Бранд пристига в Кралския съд в Саутуорк на 4 ноември 2026 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

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Харви Уайнстийн

Името на Харви Уайнстийн се превърна в символ на злоупотребата с власт в Холивуд. През октомври 2017 г. разследвания на The New York Times и The New Yorker разкриха десетилетия от твърдения за сексуален тормоз, посегателства и изнасилвания, отправени от множество жени срещу влиятелния филмов продуцент.

Сред жените, разказали за преживяното, бяха актриси и служителки от филмовата индустрия. Публикациите предизвикаха вълна от нови разкрития и дадоха мощен тласък на движението #Азсъщо. Уайнстийн първоначално се извини за част от поведението си, но впоследствие категорично отрече да е имал сексуални контакти без съгласие. Срещу него бяха заведени наказателни и граждански дела, а случаят се превърна в един от най-значимите повратни моменти в Холивуд.

Харви Уайнстийн в наказателния съд в Манхатън за произнасяне на присъдата по делото за сексуалното посегателство над Мириам Хейли на 23 септември 2026 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images

Кевин Спейси

Носителят на "Оскар" се оказа в центъра на скандал през октомври 2017 г., когато актьорът Антъни Рап го обвини, че му е направил сексуално предложение, когато е бил на 14 години. Впоследствие и други мъже разказаха за предполагаеми случаи на опипване, сексуален тормоз и неприлични предложения.

Спейси заяви, че не помни описаното от Рап, а по-късно отрече останалите обвинения. Последиците за кариерата му бяха незабавни: Netflix прекрати договора му, а той беше заменен от Кристофър Плъмър във филма "Всичките пари на света".

Бен Афлек

Дори Бен Афлек, който публично осъди поведението на Уайнстийн, не остана извън дискусията. През октомври 2017 г. актьорът беше критикуван заради кадри от телевизионно предаване на MTV през 2003 г., в които водещата Хилари Бъртън твърди, че той я е опипал по време на ефир. След като случаят отново привлече общественото внимание, Афлек поднесе публично извинение и призна, че се е държал неподходящо. Той заяви, че съжалява за поведението си.

Джеймс Франко

През януари 2018 г. актьорът Джеймс Франко беше обвинен от пет жени в сексуално неприемливо поведение и злоупотреба с позицията си. Сред тях имаше и бивши студентки от неговата актьорска школа.

Случаят придоби особена публичност, след като Франко се появи на наградите "Златен глобус" със значка на движението Time's Up - инициатива срещу сексуалния тормоз. Адвокатът му оспори обвиненията, а самият актьор заяви, че те не са точни.

Дъстин Хофман

През ноември 2017 г. бившата стажантка Анна Греъм Хънтър обвини Дъстин Хофман в сексуален тормоз по време на работата им по телевизионен проект през 1985 г. По това време тя е била на 17 години. Жената твърди, че актьорът я е опипвал и е отправял неподходящи сексуални коментари.

Хофман се извини, като заяви, че се чувства ужасно, ако с действията си е поставил младата жена в неудобна ситуация. По-късно друга актриса, Катрин Росетър, разказа за предполагаемо системно опипване и унизително отношение.

Стивън Сегал

Екшън звездата Стивън Сегал беше обвинен от няколко жени в неподходящо сексуално поведение. Сред тях са актрисите Порша де Роси и Джулиана Маргулис, както и моделът Джени Маккарти.

Де Роси твърди, че по време на прослушване за негов филм Сегал е разкопчал панталона си. През януари 2018 г. британската актриса Рейчъл Грант също го обвини в сексуално посегателство по време на репетиция през 2002 г. Тя твърди, че актьорът се е опитал да се разголва пред нея и че впоследствие е загубила ролята си в продукцията.

Брет Ратнър

Режисьорът на "Час пик" и "Х-Мен: Последният сблъсък" беше обвинен от шест жени в сексуален тормоз и неподходящо поведение. Сред тях са актрисите Наташа Хенстридж и Оливия Мън.

Хенстридж твърди, че е била принудена към сексуален акт с Ратнър, когато е била тийнейджърка. Мън пък разказва, че режисьорът се е самозадоволявал в нейно присъствие през 2014 г. Ратнър отрече обвиненията чрез своя адвокат.

Ник Картър

Членът на Backstreet Boys Ник Картър беше обвинен от бившата певица и актриса Мелиса Шуман, че я е принудил към сексуален акт против волята й и я е изнасилил, когато тя е била на 18 години. Шуман разказа за случилото се през ноември 2017 г. Картър заяви, че е шокиран и натъжен от обвиненията, като добави, че тя никога не е изразявала пред него несъгласие с интимните им отношения.

Майкъл Дъглас

През януари 2018 г. Майкъл Дъглас публично отрече твърдения за неподходящо сексуално поведение, преди потенциална история да бъде публикувана. По думите му бивша служителка го обвинявала, че се е самозадоволявал пред нея преди повече от 30 години.

Актьорът заяви пред Deadline, че обвинението е пълна лъжа и измислица.

Ед Уестуик

Британският актьор, познат от сериала "Клюкарката", беше обвинен в изнасилване от две актриси през ноември 2017 г. Уестуик категорично отрече и двете твърдения.

Скандалът имаше отражение върху професионалните му ангажименти. BBC съобщи, че снимките на втория сезон на сериала "White Gold" са били временно преустановени, а актьорът е заменен в драмата "Изпитание за невинност" по Агата Кристи. През юли 2018 г. прокуратурата в Лос Анджелис обяви, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

Силвестър Сталоун

През декември 2017 г. полицията в Калифорния започна разследване по сигнал за сексуално посегателство, свързан със случай от 90-те години. Силвестър Сталоун категорично отрече обвинението за изнасилване. Адвокатът му заяви, че клиентът му оспорва твърденията, а самият актьор ги определи като напълно измислени.

Тери Ричардсън

Световноизвестният моден фотограф Тери Ричардсън се оказа в центъра на обвинения за сексуална злоупотреба с модели. През октомври 2017 г. ръководството на Condé Nast International разпореди на служителите си да не работят повече с него за издания като GQ, Vogue и Glamour.

Решението дойде след публикации за многобройни твърдения, че фотографът е злоупотребявал сексуално с модели в продължение на години. Негов представител отхвърли обвиненията, като заяви, че моделите са участвали доброволно в провокативните фотосесии.

Рой Прайс

Рой Прайс, който ръководеше филмовото и телевизионното подразделение на Amazon, подаде оставка през октомври 2017 г., след като беше обвинен в сексуален тормоз от телевизионната продуцентка Айза Хакет. Тя твърди, че през 2015 г., по време на пътуване с такси, Прайс многократно й е отправял нежелани сексуални предложения.

Актрисата Роуз Макгауън също го обвини, че не е реагирал на нейния сигнал за сексуално посегателство от страна на Харви Уайнстийн.

Джоел Крамър

Един от най-тревожните случаи е този на каскадьора Джоел Крамър. През януари 2018 г. актрисата Елайза Душку заяви, че е била сексуално насилвана от него, когато е била на 12 години и е снимала филма "Истински лъжи".

Душку разказа за преживяното в публикация във Фейсбук. Крамър категорично отрече обвиненията и заяви, че никога не се е държал неподходящо с нея.

Жерар Депардийо

През май 2025 г. френският актьор беше признат за виновен в сексуално посегателство срещу две жени по време на снимките на филма "Les Volets Verts" през 2021 г.

Двете жени са работили по продукцията, а обвиненията са свързани с неподходящо докосване и сексуално посегателство на снимачната площадка. Депардийо отричаше обвиненията.

Джаред Лето

Актьорът и фронтмен на Thirty Seconds to Mars беше обект на разследване на BBC, публикувано през юли 2026 г. Десет жени разказват за предполагаемо сексуално неприемливо поведение от негова страна, като част от тях твърдят, че са били непълнолетни при запознанството си с него.

Една от жените твърди, че е била сексуално нападната на 17 години, а друга описва сексуален контакт със звездата на същата възраст. Други разказват за нежелани сексуални обаждания, коментари и поведение, което определят като хищническо.

Лето категорично отрича всички обвинения.

Хулио Иглесиас

През януари 2026 г. две бивши служителки на испанския певец го обвиниха в сексуално и физическо насилие в негови имоти в Доминиканската република и на Бахамите.

Според техните твърдения предполагаемите посегателства са се случвали между януари и октомври 2021 г. Жените са работили в резиденциите му. Испанската прокуратура започна да разглежда твърденията, отразени от международни медии.

Смоуки Робинсън

Легендарният музикант от Motown беше обвинен през 2026 г. от четири бивши домашни помощнички в многократни сексуални посегателства и изнасилвания.

Жените твърдят, че случаите са се случвали в дома му в Лос Анджелис в периода между 2007 и 2024 г. Те заведоха гражданско дело с иск за най-малко 50 млн. долара. Полицията в Лос Анджелис започна наказателно разследване. Адвокатът на Робинсън категорично отхвърли обвиненията и ги определи като неоснователни.

Мерилин Менсън

През януари 2026 г. съдия в Лос Анджелис възстанови гражданско дело срещу музиканта, заведено от бившата му асистентка Ашли Уолтърс.

Тя твърди, че е била подложена на сексуално посегателство по време на работата си за него през 2010-2011 г. Делото първоначално беше прекратено заради изтекла давност, но промяна в законодателството позволи то да бъде възобновено.

Менсън отрича обвиненията. Отделно от това през януари 2025 г. прокуратурата в Лос Анджелис обяви, че няма да повдигне наказателни обвинения по друго разследване срещу него.

Между тези истории не е само известността на замесените. В много от тях се повтаря един и същ модел на огромно влияние, зависимост на по-млади или по-неопитни хора от решенията на влиятелни фигури и страхът, че отказът може да сложи край на кариерата им.

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