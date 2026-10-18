Една от най-противоречивите и влиятелни фигури в България, той научи едно поколение да се присмива на властта, да я провокира и сам разбра, че сатирата събаря тронове, но не седи на тях. Слави е бунтът и все още плаща цената за свободата да бъде Дългия

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Гореща августовска нощ се е спуснала над Плевен, препълненият стадион едва сдържа вълнението си, повече от 20 000 души се взират в тъмната сцена и чакат него - почти двуметров мъж с бръсната глава и тениска с надпис "Обичам Плевен", завърнал се в града, където някога е бил просто момчето с виолата. Три часа, на 3 август, 2007 г., той е "техният човек". Пеят с него, плачат с него, вярват му. И в този миг изглежда, че няма нещо, което този мъж да не може да поиска от тях.

19 години по-късно, в една априлска вечер, изборните комисии показват друг резултат - 23 861 души или 0,74 на сто - "преброени приятели", както сам ги нарече Слави. Партията, която носи името на един от най-знаковите албуми и спектакли на Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд - "Има такъв народ", и която само пет години по-рано печели изборите, остава далеч под прага за влизане впарламента.

Между тези две нощи се побира един живот

Студент, който едва се издържа, остроумен мъж, който научи "моя народ" да не се страхува от властта, а да я провокира и да й се присмее. Телевизионен водещ, който повече от 30 години (19 от тях като водещ на "Шоуто на Слави") влиза всяка вечер в домовете на милиони. Певец, който може да вдигне хиляди на бунт с патриотични песни на площада или стадиона. Политик, който стигна до прага на властта и се размина с нея.

Днес е в друга роля. Човекът от кабинета, който никой не вижда. Но и в този образ той е изключително влиятелен. Каквото и да напише във фейсбук то се превръща сред най-четените и най-коментираните новини. Днес става на 60. Още е и в телевизията, и в политиката, но като онзи "сив кардинал", който определя и вероятно още променя съдби.

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Прякорът "Дългия" отдавна не описва само физиката му, а мястото му в българския публичен живот през последните три десетилетия. Малцина са били толкова влиятелни, обичани, но и толкова оспорвани, толкова присъстващи на екрана и толкова отсъстващи от публичното пространство, колкото човекът, когото поколения българи наричат просто Слави.

Концертът в Плевен през 2007 г. Снимка: slavishow.com

Слави от Плевен

Детството му не е идилично. Слави го характеризира като самотно и мрачно: не се харесва, няма много приятели, често се бие и търпи подигравки. Единствената светлина е сестра му.

Историята му започва със случайност. Музиката влиза в живота му по стечение на обстоятелствата. Специалисти от музикалното училище в Плевен забелязват момчето и изпращат писмо на родителите му, и така започва неговото музикално образование.

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През 1985 г. завършва Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков" в Плевен с виола. След това отбива военната си служба от 1985 до 1987 г. и завършва Музикалната академия "Панчо Владигеров". Така се "ражда" дългучът с виолата от плевенската гимназия, разказвачът на вицове, който ще се превърне във властелина на телевизионния рейтинг.

А всичко започва на пионерски лагер в Кайлъка. Неловък и затворен, Слави все пак се записва на "вечерта на талантите" и разказва шеги, научени наизуст от апокрифна касета на Шкумбата. Публиката го вика на бис. "Това отвори света към мен и мен към света", ще каже години по-късно. Оттам започва дългият път на човек, който превръща сценичната смелост в професия.

От студентската сатира до "Шоуто на Слави"

Големият обрат идва в началото на 90-те. През 1992 г., още като студент, той се появява като актьор в студентското шоу "Ку-ку". Първата му поява е в скеч-пародия на хевиметъл група: с топузи и казанче от тоалетна чиния на гърба, свири на виола и хвърля репликата "Мразя Росица Кирилова!"... и само за две години става изключително популярен. Тогава малцина знаят колко близо е бил до това да се откаже. Самият Трифонов признава, че по времето на "Ку-ку" е изкарвал 19 лева месечно и е мислил да работи в Швейцария, но в крайна сметка избира да остане.

Слави Трифонов и Август Попов на делото за т.нар. "Козлодуйско предаване" през 1993 г. Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

Решението му променя не само собствения му живот, но и историята на българската телевизия. Екипът на "Ку-ку", по-късно "Каналето", създава първото независимо комедийно шоу след десетилетия, в които всичко в ефира е под контрола на държавата.

След "Ку-ку" Слави е продуцент и водещ на "Каналето" от 1995 до 1997 г. Тогава за пръв път излиза отвъд рамките на телевизионния хумор. През 1997 г., по време на масовите протести срещу правителството на Жан Виденов заради тежката икономическа криза, Трифонов започва да пее по площадите песни от епохата на борбата за освобождение от османско владичество. Зад образа на шегаджията се появява непознатият: човек с позиция и с усет за настроението на тълпата.

В този период се оформя ядрото и на бъдещия екип на Слави: сценаристите Росен Петров, Тошко Йорданов, Ивайло Вълчев, Иво Сиромахов и музикантите от Ку-Ку Бенд, Евгени Димитров-Маестрото, Евгени Йотов, Илия Илиев-Професора...

Снимка: Булфото

Следва "Хъшове", предаване с почти митична съдба. То е спряно от БНТ веднага след пилотното си излъчване на 8 февруари 1998 г. заради остра политическа сатира срещу тогавашното правителство на Иван Костов и конфликти около рекламодатели. Две години след това продължава по телевизия "7 дни".

Именно там, през 1999 г., се случва една от вълнуващите сцени в кариерата на Слави - той се разплаква в ефир. Емоционалната реакция е провокирана от неговия близък съратник и сценарист по онова време Любен Дилов-син, който влиза в студиото и обявява , че двамата се разделят.

С Любен Дилов син Снимка: Булфото

Година по-късно започва ерата, която ще превърне Слави в институция.

От 27 ноември 2000 до 31 юли 2019 г. той е продуцент и водещ на "Шоуто на Слави" по bTV. Това е най-дълго просъществувалото предаване в историята на телевизията.

Продуцентската къща "Седем-осми" (Seven-Eight) реализира и много риалити формати: Survivor BG, Music Idol, Гласът на България, Dancing Stars.

19 години той води най-гледаното шоу в телевизионния ефир и се превръща в една от най-влиятелните личности в България Снимка: Булфото

През тези 19 години в студиото на Слави гостуват световни звезди и стотици известни българи. Самият той обаче настоява, че най-доброто, което му се е случило в живота, е Ку-ку бенд - неговото второ лице. С музикантите от бенда той експериментира с фолклор, поп-рок, пънк и дори хип-хоп, концертите им пълнят стадиони. С Ку-Ку Бенд Слави издава над 20 албума и повече от 300 песни

През лятото на 2009 г. съдбата му поднася ироничен обрат

Подхлъзва се в хотелската си стая в Стара Загора и чупи крака си, оперират го в местна частна болница, а последните концерти от турнето "No Mercy" са отложени. През годините следват поредица от нови интервенции, рехабилитации и в крайна сметка тежка операция за смяна на тазобедрената става.

Снимка: Булфото

Трифонов е разказал живота си два пъти. Първата му автобиография, "За стърчането", излиза през 2002 г. в съавторство с Любен Дилов-син. 13 години по-късно, през 2015 г., излиза "За мен е чест", записана от дългогодишния му сценарист Иво Сиромахов. Трифонов признава, че е премълчал някои твърде лични моменти и хора от живота си. Книгата крие и един любопитен детайл. Сиромахов го убеждава да се съблече, за да бъдат заснети татуировките му. За Трифонов това се оказва твърде интимен момент, тъй като дотогава никога не е показвал изрисуваното си тяло.

"Отстрани може да изглеждам арогантен... Но истината е, че свободата има много висока цена и аз съм сключил договор със себе си да я плащам. И я плащам. И не се оплаквам.", казва той в книгата.

В "За мен е чест" Трифонов за първи път говори и за интереса си към политиката и заявява, че шоу като неговото има за основна задача да бъде срещу всяко правителство, защото така се създава коректив и баланс. Той отбелязва, че Бойко Борисов, въпреки заплахите, не е свалил шоуто от ефир. Към българската политическа класа е безмилостен. Говори за необходимостта от силен екип, "топки" и доверие на аудиторията, за да се прави истинска политическа сатира. Критикува българската политическа класа като "скопена" -хора, които влизат в политиката, защото "на друго място не стават за нищо".

По-късно, вече като партиен лидер, той отказва да постави партията си в рамките на ляво и дясно, консервативно и либерално, които нарича "остарели понятия от нафталина".

Отношенията между Бойко Борисов и Слави Трифонов преминават през различни етапи – от остри конфликти и задочни спорове до прагматичност в парламента Снимка: Булфото

Отношенията му с Бойко Борисов са отделна история. Харизматични и влиятелни, двамата неизбежно се засичат на калния терен между политиката и медиите, а Трифонов дълго е бил силно критичен към него в шоуто си.

Политическите амбиции на шоумена не са внезапни. Още през 2009 г. той подкрепя независимата кандидатура за депутат от Варна на Валерия Петрова, но подкрепата не стига, за да я изпрати в парламента. През 2016 г. екипът му инициира референдум, а студентите в Плевен го посрещат на крака. Още тогава витае въпросът дали ще влезе в политиката.

Слави организира протест през май 2017 г. Той стоеше пред парламента всеки ден в знак на протест срещу отказа на депутатите да разгледат и приемат решенията от референдум Снимка: Булфото

Отговорът идва през 2019 г. Трифонов слиза от ефира на bTV, а на 4 ноември същата година стартира собствената си телевизия 7/8. От 16 февруари 2020 г. е председател на "Има такъв народ".

На изборите на 4 април 2021 г. партията получава над половин милион гласа и изненадващо е втора. Три месеца по-късно, на 11 юли, "Има такъв народ" печели с 24,08% и изпреварва ГЕРБ. Точно на върха обаче започват трудностите.

Анализатори обясняват неуспеха да се състави правителство с характера на Трифонов и с особеностите на тесния кръг сценаристи "съветници" около него. Според човек от малцината, които имат контакт с лидера, почти никой не си дава сметка какъв живот води той, а това е ключът към политическото му поведение.

Следва участие в четворната коалиция на Кирил Петков, която просъществува едва шест месеца. През юни 2022 г. Трифонов изтегля министрите си, като публично посочва за повод въпроса за Северна Македония, а правителството пада. Един министър и шестима депутати напускат партията и го обвиняват, че не се интересува нито от обикновените хора, нито от собствените си министри и депутати, с които няма контакт. Партията временно отпада от парламента и се връща през април 2023 г. с около 104 000 гласа. През януари 2025 г. идва най-неочакваният завой. "Има такъв народ" влиза в коалиционно управление с ГЕРБ и БСП в кабинета на Росен Желязков. Критици припомнят, че години наред Трифонов се е заричал никога да не се коалира с Борисов. Кабинетът управлява до февруари 2026 г. Изборите на 19 април 2026 г. обаче нанасят тежък удар.

Най-строго пазената тайна

Личният живот на Трифонов е обратното на публичния му образ: строго пазен и почти невидим. Самият той рядко говори за него, а повечето истории идват от жълтите медии.

Никога не се е женил официално (въпреки периодични слухове) и няма собствени деца, факт, който по-късно сам признава като една от най-големите си болки. Сестра му Петя и нейният син Теодор (кръстен на дядо Тодор) са най-близкото му семейство. Племенникът расте почти като осиновен син; Слави инвестира в образованието му и го смята за свой наследник.

Снимка: Булфото

Една от най-ранните му връзки е с актрисата Силвия Лулчева. Срещат се в началото на 90-те, когато тя е студентка в НАТФИЗ (и току-що разведена), а той учи виола в Консерваторията. Слави често е канен от общи приятели (сред които Влади Въргала) в студентски компании. Двамата заживяват заедно в малко таванче близо до Женския пазар в София. Връзката им е кратка, но оставя следа - именно този период съвпада с навлизането му в телевизията чрез "Ку-Ку". По-късно Силвия рядко говори за него, а Слави почти никога не споменава публично името ѝ.

Голямата любов на Слави е варненката Магдалена Ангелова - бивша манекенка (класирана трета на конкурса "Мис България" през 1997 г.), по-късно психолог и семеен терапевт. Връзката им започва около 1997 - 1998 г. и продължава близо три години. Тя е една от малкото жени, които Слави публично представя и за които говори с емоция.

Слави Трифонова и голямата му любов Магдалена Ангелова на рожден ден на Петър Курумбашев през 2001 г. Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

През 2000 г. на прощалния концерт на "Хъшове", пред цяла България, със сълзи на очи, Слави нарушава сценария, моли Маги за прошка и ѝ се обяснява в любов. "Искам да благодаря и на Маги за това, че изтърпя тежкия ми характер толкова дълго време", казва той. Маги по-късно признава, че в онзи момент се е почувствала "неповторима".

Връзката обаче приключва. Маги си тръгва, а Слави дълго време не успява да я забрави и замени. Според нейни по-късни изказвания периодът със Слави е бил "израстване и мъдрост", той ѝ е дал много, но като интимни партньори пътищата им се разделят. Двамата запазват приятелски отношения и до днес общуват. Слави никога не е отричал специалното ѝ място в живота си.

Алекс описва връзката си със Слави като "смесица от филмите "Психо" и "Мъже в черно" в такт 7/8" Снимка: Instagram

Алекс Раева влиза в живота на Слави през 2001 г. като беквокалистка в "Ку-Ку бенд" (избрана сред около 600 кандидатки). Майка ѝ (актрисата Наталия Бардская) я записва на кастинга. Отначало Слави не я харесва особено, но музикантите настояват. Връзката им се развива постепенно - първоначално тя е "втората", докато той е все още свързан емоционално с Маги.

Двамата дори стигат до годеж. Според самата Алекс той ѝ е казвал многократно, че тя е неговата голяма любов. Връзката обаче е бурна и сложна. Алекс я описва като "смесица от филмите "Психо" и "Мъже в черно" в такт 7/8". Има слухове за аборт, за изгубен годежен пръстен (паднал в тоалетната) и за напрежение. През 2006-2007 г. тя напуска Шоуто. Раздялата е окончателна. Алекс по-късно казва, че близо 20 години не са се чували и признава, че Слави я е комплексирал професионално ("Не можеш да пееш българско... ти си за английските песни")

Мартина вече е щастливо омъжена и майка на четири деца Снимка: Стопкадър YouTube

Най-дълга и най-обсъждана е връзката му с танцьорката от балет "Магаданс" Мартина Огнянова. Години след раздялата тя разказва пред различни медии, че отношенията им са изглеждали отвън като съвършенни, но че е имало много нощи, в които е плакала и се е чувствала под постоянен контрол.

"Слави беше много известен, много влиятелен. Отстрани изглеждаше прекрасно... Но дълбоко в мен не се чувствах добре... Постоянно бях под контрол." Тя признава, че е научила много от него, но връзката не е била истинската ѝ любов.

Днес е омъжена за бившия боксьор Николай Колев и има четири деца. По-късно има слухове за връзка с Мартина Джорджевич, която е по-млада с четвърт век и с която се запознава във фитнес. Свързват го още и с Деси Добрева. Няма потвърдена интимна връзка, но Слави е бил силно емоционално привързан към нея.

Слави Трифонов и Деси Добрева в прочувствен момент по време на великденския концерт през 2003 г. Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

Когато Деси напуска през 2004 г., за да учи в Бъркли в САЩ, той трудно я превъзмогва и години наред говори за нея с тъга. Споменават се и връзки с Ваня Щерева (още от студентските години), Глория, Моника Бабикер, Венета Харизанова и други.

В последните години се появяват слухове за млада жена - 25-годишна студентка по маркетинг, с която уж е живял и дори се е оженил тайно, но официално потвърждение няма.

А от лятото на 2026 г. броди мълва, че живее на семейни начала с бившата депутатка от "Има такъв народ" Петя Димитрова. Нито той, нито тя са потвърдили публично тази информация.

Бившата депутатка от "Има такъв народ" Петя Димитрова Снимка: pp-itn.bg

Многократно се цитират "близки до него източници", според които Слави смята за своя най-голяма драма това, че не е създал семейство и няма деца. Самият Трифонов казва в интервю за Мартин Карбовски, че е искал да се ожени, "но за тази работа трябват двама" и че любовта е "да гледате в една посока".

Каквато и да е истината зад тези разкази, тя никога няма да стане известна

Слави Трифонов научи цяло едно поколение да се смее на властта. После сам посегна към нея и откри, че сатирата може да събори управници, но не може да управлява.

Днес, на 60 години, той остава една от най-противоречивите и влиятелни фигури в България, човек, който не може да остави никого безразличен. От самотното момче с виолата в Плевен през сатирика, който осмива властта, през шоумена, който държи милиони пред екраните, до политика - той е институция.

Винаги е предпочитал да стърчи, вместо да се слее с тълпата. Стадионът в Плевен отдавна е утихнал, приятелите са преброени. Остават думите, с които закриваше всяко предаване и които избра за заглавие на книгата си: "За мен е чест." Отговорът на въпроса дали е било чест и за нас Слави остави да отсъдим всички ние.

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