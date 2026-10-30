По думите на бившия шоумен причината да се вземе това решение е липсата на реклами

23791 Скрийншот: Facebook/Официален профил на Слави Трифонов

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов обяви в профила си във Фейсбук, че твканалът му "7/8" спира да излъчва.

Частният канал преустановява излъчването си 7 години след първия си ефир, като бившият шоумен благодари на колегите и екипа, с които е работил през цялото това време, както и на зрителите.

"Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях и няма никакво значение колко те гледат и колко те харесват зрителите. Защото, всъщност, телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика. Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години. Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии", написа лидерът на "Има такъв народ."

"Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите. Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!", завършва поста си Трифонов.

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Тв каналът 7/8 беше платен и започна своето излъчване на 4 ноември 2019 г., след като Трифонов се раздели с bTV и с вечерното си шоу.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.