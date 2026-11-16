Сред останалите призьори на вечерта бяха още режисьорът Ридли Скот, аниматорът на „Дисни“ Флойд Норман и продуцентките Памела Кофлер и Кристин Вашон

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Холивуд отпразнува в неделя кариерите на актрисата Глен Клоуз и режисьора Ридли Скот по време на ежегодните награди на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука - едно от първите събития в сезона на филмовите награди, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Клоуз и Скот бяха сред петимата изявени представители на киноиндустрията, удостоени с почетни награди "Оскар" на галавечеря, на която присъстваха актьори от най-висока класа - от Том Круз до влиятелната двойка Зендая и Том Холанд. 79-годишната Глен Клоуз никога не е печелила "Оскар" въпреки осемте си номинации за роли във филми като "Светът според Гарп", "Голямото замръзване" и "Фатално привличане".

Актрисата сподели, че никога не се е тревожила дали името ѝ ще бъде извикано по време на церемониите за връчването на наградите "Оскар". "Винаги съм смятала, че най-голямата чест е да бъда в тази зала. Затова да бъда тук и сега, заобиколена от хора, които неизменно са ме вдъхновявали, чиято работа е била опора и предизвикателство за мен като актриса и ме е карала да искам да бъда по-добра, е най-голямата чест от всички възможни", каза Глен Клоуз, цитирана от Ройтерс.

Джон Малкович, който играе заедно с нея в "Опасни връзки", представи Клоуз като "неуморима, много умна, малко загадъчна". Той я нарече още "велика актриса, която знае точно какво прави и всеки път дава 100 процента от себе си". Сред публиката имаше множество актьори, режисьори и други представители на филмовата индустрия, които се надяват да си осигурят номинация за "Оскар" догодина. Сред тях бяха Том Круз и екранният му партньор в "Дигър" Джон Гудман.

Сред гостите бяха също Тимъти Шаламе - звездата от предстоящия филм "Дюн: Част трета", заедно с приятелката си Кайли Дженър, Педро Паскал, Джулиан Мур, Оливия Уайлд, Андрю Гарфийлд, както и режисьорът на "Одисея" Кристофър Нолан. Звездата на "Одисея" Мат Деймън представи 88-годишния режисьор Ридли Скот - четирикратно номиниран за "Оскар" и създател на високо оценени филми като "Пришълецът", "Телма и Луиз", "Блейд Рънър" и "Гладиатор".

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Глен Клоуз (вляво) приема Почетната награда на Академията, докато Джон Малкович наблюдава, по време на 17-ата церемония по връчване на наградите на Управителния съвет (Governors Awards) в неделя, 15 ноември 2026 г., в театър "Долби“ в Лос Анджелис. Снимка: AP/БТА

Деймън си спомни съвместната си работа със Скот по "Марсианецът". През по-голямата част от снимките актьорът е сам с режисьора и снимачния екип. Той сподели, че работата с Ридли Скот е била "като да те изстрелят от оръдие". "Нищо не може да се сравни с усещането, когато всички гребат в една и съща посока, а на руля стои майстор", каза Мат Деймън, цитиран от Асошиейтед прес. "Вече беше време да го видим с "Оскар" в ръка", допълни актьорът, цитиран от БТА.

Ридли Скот прие наградата си чрез видеопослание и отдаде почит на покойния си брат Тони Скот, режисьор на "Топ Гън" и други филми. "Поласкан съм и се гордея, че получавам тази награда, но я приемам и от името на Тони. Неговата великолепна работа със сигурност би заслужила това признание", каза Ридли Скот.

Ридли Скот приема почетната награда на Академията чрез видеовръзка по време на 17-ата церемония "Governors Awards“ в неделя, 15 ноември 2026 г., в театър „Долби“ в Лос Анджелис Снимка: AP/БТА

С отличия на Академията бяха удостоени също аниматорът на "Дисни" Флойд Норман и продуцентките Памела Кофлер и Кристин Вашон. 91-годишният Норман започва своята 65-годишна кариера през 1956 г., когато става първият чернокож аниматор в "Уолт Дисни Анимейшън Стюдиос", като участва в създаването на "Спящата красавица", "Мери Попинз", "101 далматинци" и "Книга за джунглата", отбелязва Асошиейтед прес.

Вашон и Кофлер получиха наградата "Ирвинг Г. Талбърг", ставайки първият женски продуцентски екип и първите независими продуценти, удостоени с отличието, сред предишните носители на което са кинодейци от ранга на Дейвид Селзник, Уолт Дисни, Самюъл Голдуин и Сесил Б. Демил.

Отличените Кристин Вашон (отляво), Памела Кофлър, Глен Клоуз и Флойд Норман позират със своите статуетки "Оскар“ по време на 17-ата церемония по връчване на наградите на Управителния съвет (Governors Awards) в неделя, 15 ноември 2026 г., в театър "Долби“ в Лос Анджелис Снимка: AP/БТА

Наградите на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука често се присъждат на артисти с изключителна кариера, които не са получили "Оскар" в конкурентна категория. Някои печелят почетната награда, а скоро след това получават и конкурентен "Оскар", както се случва с големите холивудски актьори Хенри Фонда и Пол Нюман през 80-те години на миналия век, припомня Асошиейтед прес.

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