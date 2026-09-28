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Няма вече Меган Маркъл и Гуинет Полтроу, тъй като бившият прессекретар на Белия дом Каролайн Ливит може да се позиционира като следващият голям лайфстайл гуру.

В седмиците, откакто напусна работата си като говорител на Белия дом, майката на две деца ежедневно споделя за своите начинания със своите 3,1 милиона последователи в Instagram. Експертите казват, че 29-годишната Ливит би могла да превърне съдържанието си в социалните медии в много доходоносен бизнес, ако избере да поеме по този път.

PR експертите посочват, че тя вече притежава неуловимото качество, което отличава най-успешните инфлуенсъри - и потенциално би могла да спечели колосалните шестцифрени суми от сделка само с една марка. Ливит, която беше прессекретар на президента Доналд Тръмп повече от една година, официално се раздели с поста си на 27 август. Това се случи само две седмици след като обяви, че ще се оттегли, позовавайки се на искане да прекарва повече време с младото си семейство.

Двамата със съпруга ѝ, 61-годишният Никълъс Ричо, имат дъщеря Вивиана "Виви", която е на четири месеца, и син Нико, на две години. "Мисля, че раждането на втората ми дъщеря, както казах в изявлението си, наистина ми показа, че две деца у дома заслужават и се нуждаят от постоянно внимание и присъствие на майките си 24/7", каза Ливит пред Марки Мартин от News Nation по време на неотдавнашна поява в предаването "Morning in America".

Оттогава Ливит документира новия си живот на страницата си в Instagram, публикувайки снимки и видеоклипове, на които прекарва време с децата си и играе голф, наред с други неща. По-рано този месец тя дори сподели линк към любимата си бебешка раница в стори в Instagram, за да могат последователите ѝ да си купят същата - като същевременно се увери, че публикацията не е спонсорирана. Наскоро тя загатна в Instagram, че ще споделя много повече за майчинството на страницата си.

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Каролайн Ливит разговаря с репортери в залата за брифинги „Джеймс Брейди“ в Белия дом във Вашингтон Снимка: АР/БТА

И така, може ли блогването и влиянието на майките да бъдат следващата кариерна стъпка на изгряващата звезда? Според експерти, това със сигурност може да бъде път, който си заслужава. "Каролайн Ливит вече притежава двете съставки, които повечето хора прекарват години в опити да произведат: незабавно разпознаване на името и аудитория, която вече се доверява на гласа ѝ", казва пред Daily Mail Евън Ниърман, основател и главен изпълнителен директор на PR фирмата Red Banyan, базирана във Флорида. "Това ѝ дава истинска преднина, ако иска да изгради лайфстайл бранд и да монетизира платформата, която вече е създала, стига да се отнася към нея със същата дисциплина, която е внесла в политическата си кариера", каза Ниърман.

Каролайн Ливит и съпругът ѝ Никълъс Ричо пристигат в клуба „Мар-а-Лаго“ на 1 февруари 2026 г. в Палм Бийч, Флорида, за да присъстват на сватбата на заместник-началника на кабинета на Белия дом Дан Скавино и Ерин Елмор, директор на „Изкуство в посолствата“ в Държавния департамент на САЩ. Снимка: АР/БТА

Той теоретизира, че Ливит може да използва влиянието като доходоносен страничен канал, който е насложен върху политическата кариера, а не като неин основен фокус. Особено след като наскоро беше разкрито, че тя ще се завърне в супер Комитета за политически действия на президента Тръмп, MAGA Inc., като външен съветник.

Каролайн Ливит и съпругът ѝ Никълъс Ричо позират за фотографи при пристигането си на годишната вечеря на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон, 25 април 2026 г. Снимка: АР/БТА

Но ако тя се заеме изцяло с инфлуенсърство, Ниърман каза, че това може да бъде изключително доходоносно за Ливит, тъй като има потенциал да печели от пет до шестцифрена сума за една спонсорирана публикация. Ако спечели последното, ще са ѝ необходими само 10 реклами, за да спечели 1 милион долара. "С приблизително три милиона последователи в Instagram и силно ангажирана политическа фен база, Каролайн би могла разумно да получи петцифрена сума за една спонсорирана публикация още от самото начало", каза Ниърман пред Daily Mail.

Президентът Доналд Тръмп, придружен от вече бившия си прессекретар на Белия дом Каролайн Ливит, говори с репортери преди да отпътува с Marine One от Южната морава на Белия дом, на 27 февруари 2026 г., във Вашингтон. Снимка: АР/БТА

"Инфлуенсъри с далеч по-малко разпознаваемост редовно печелят шестцифрена сума годишно, след като добавят множество сделки с марки, такси за участие и собствени продуктови линии", добавя той. "Ако тя се насочи към ниша, свързана с начин на живот или родителство, таванът се изкачва значително по-високо."

Майк Фейхи, основател и главен изпълнителен директор на Fahey Communications, се съгласява, че бившият прессекретар на Белия дом има потенциал да спечели петцифрена сума, но я посъветва да бъде селективна, ако реши да си партнира с каквито и да е марки. "Иронията е, че селективността вероятно би я направила по-ценна", каза Фейхи пред Daily Mail. "Ако всяка трета публикация се превърне в реклама, стойността намалява много бързо."

PR експертът обясни, че тъй като Ливит вече е насочила толкова много погледи към нея, тя би могла да бъде изключително успешна, ако реши да стане пълноправен инфлуенсър или да стартира лайфстайл бранд като Goop на Палтроу и As Ever на Маркъл.

"Каролайн е млада, разпознаваема, политически поляризираща, чувства се комфортно пред камерата и вече съществува на пресечната точка на политиката и поп културата", казва Фейхи. "Поддръжниците ще я следват, защото я харесват. Критиците ще я следват, защото искат да видят какво ще каже по-нататък. Аудиторията, която се интересува от лайфстайл, може да я следва, защото се интересува от всичко - от дрехите ѝ до майчинството ѝ."

И двамата експерти смятат, че опитът на Ливит да споделя повече в социалните медии е умишлен. "Споделянето на повече от личния ѝ живот онлайн е умишлена, добре премерена стратегия, особено веднага след толкова нашумяла и строго контролирана роля в Белия дом", казва Ниърман пред Daily Mail. "Аудиторията, която я е следвала професионално, е естествено любопитна коя е тя извън подиума, а малки моменти, като препоръчването на бебешки носач, функционират като нискорискови пробни балони, които измерват апетита на публиката, преди да се ангажира напълно с лична марка", обясни той.

Фейхи се съгласи, че последните ѝ публикации изглеждат "абсолютно" стратегически. "Политиката е станала силно ориентирана към личността", каза Фейхи. "Избирателите и аудиторията в социалните медии все повече искат да познават човека зад трибуната, а не просто да чуят посланието, което се предава от нея."

В допълнение към потенциалната си кариера в социалните медии, възможно е тя да обмисля място и в телевизията. Daily Mail вече съобщи, че Ливит обмисля място като съводещ на предаването The View по ABC, тъй като телевизията е заинтересована тя да се присъедини към шоуто. Твърди се, че Ливит обмисля идеята, която е посрещната с ентусиазирана подкрепа от президента Тръмп и други служители на Белия дом.

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