Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Архивни фотографии на Мадона от времето преди световната й слава привлякоха вниманието в социалните мрежи. Кадрите, заснети през 1979 г. от тогавашния й приятел Дан Гилрой, показват бъдещата поп икона в необичайно естествен вид с къса тъмна коса, без грим и облечена в семпли ежедневни дрехи.

Music

Снимките бяха споделени от популярния Инстаграм профил History Photographed и връщат лентата към периода, когато Мадона все още е 21-годишна танцьорка с големи амбиции, която се опитва да намери своето място в артистичния живот на Ню Йорк.

Десетилетия преди да се превърне в една от най-разпознаваемите звезди в света, тя води скромен живот и прави първите си стъпки към музикалната кариера. В този период Мадона е във връзка с музиканта Дан Гилрой. След като двамата започват да се срещат, тя се премества да живее при него и брат му Ед в стара синагога, преустроена в дом в нюйоркския квартал Куинс.

На някои от фотографиите бъдещата звезда е заснета в градски автобус, облечена със суичър, зелени карго панталони и спортни обувки.

Докато братята Гилрой работят като сервитьори през деня и се занимават с комедия вечер, Мадона започва да усвоява музикални умения и да прави първите си опити в писането на песни. Дан я учи да свири на китара, а скоро двамата създават групата Breakfast Club. В началото Мадона свири на барабани, преди постепенно да застане пред микрофона и да започне да изпълнява собствени композиции.

През 1980 г. тя напуска формацията и създава групата Emmy and the Emmys.

Връзката между Мадона и Дан Гилрой продължава около година и половина. В крайна сметка различията в представите им за бъдещето и стремежът на певицата да изгради собствена кариера допринасят за раздялата им.

След края на отношенията им Гилрой запазва архив от снимки, видеозаписи и лични писма, които Мадона му изпраща по време на пътуване в Европа. Част от тези материали по-късно намират място в документалния филм, посветен на ранния етап от музикалния път на певицата.

По думите на Гилрой той първоначално обмислял да продаде на търг любовните писма заедно с някои от първите музикални инструменти на Мадона. След лична молба от страна на певицата обаче се съгласил да й върне писмата. В замяна тя оставила автографи върху инструментите.

View this post on Instagram

A post shared by History Photographed (@historyphotographed)

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34617
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10083
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11785
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1434
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2289
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5418
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2243
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3609
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1442
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
419