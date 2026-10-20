Кадрите бяха споделени от Инстаграм профила History Photographed и връщат лентата към периода, когато тя все още е 21-годишна танцьорка

10069 Снимка: Getty Images

Архивни фотографии на Мадона от времето преди световната й слава привлякоха вниманието в социалните мрежи. Кадрите, заснети през 1979 г. от тогавашния й приятел Дан Гилрой, показват бъдещата поп икона в необичайно естествен вид с къса тъмна коса, без грим и облечена в семпли ежедневни дрехи.

Снимките бяха споделени от популярния Инстаграм профил History Photographed и връщат лентата към периода, когато Мадона все още е 21-годишна танцьорка с големи амбиции, която се опитва да намери своето място в артистичния живот на Ню Йорк.

Десетилетия преди да се превърне в една от най-разпознаваемите звезди в света, тя води скромен живот и прави първите си стъпки към музикалната кариера. В този период Мадона е във връзка с музиканта Дан Гилрой. След като двамата започват да се срещат, тя се премества да живее при него и брат му Ед в стара синагога, преустроена в дом в нюйоркския квартал Куинс.

На някои от фотографиите бъдещата звезда е заснета в градски автобус, облечена със суичър, зелени карго панталони и спортни обувки.

Докато братята Гилрой работят като сервитьори през деня и се занимават с комедия вечер, Мадона започва да усвоява музикални умения и да прави първите си опити в писането на песни. Дан я учи да свири на китара, а скоро двамата създават групата Breakfast Club. В началото Мадона свири на барабани, преди постепенно да застане пред микрофона и да започне да изпълнява собствени композиции.

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През 1980 г. тя напуска формацията и създава групата Emmy and the Emmys.

Връзката между Мадона и Дан Гилрой продължава около година и половина. В крайна сметка различията в представите им за бъдещето и стремежът на певицата да изгради собствена кариера допринасят за раздялата им.

След края на отношенията им Гилрой запазва архив от снимки, видеозаписи и лични писма, които Мадона му изпраща по време на пътуване в Европа. Част от тези материали по-късно намират място в документалния филм, посветен на ранния етап от музикалния път на певицата.

По думите на Гилрой той първоначално обмислял да продаде на търг любовните писма заедно с някои от първите музикални инструменти на Мадона. След лична молба от страна на певицата обаче се съгласил да й върне писмата. В замяна тя оставила автографи върху инструментите.

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