Според информацията звездата от хитовия сериал One Tree Hill е казала "да" на звездата на футбола преди година

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София Буш и Ашлин Харис са сключили таен брак преди година - факт, който актрисата разкрива в новите си сензационни мемоари. Звездата от сериала "One Tree Hill" София Буш и футболната звезда Ашлин Харис са се венчали на частна церемония в северната част на щата Ню Йорк през лятото на 2025 г. Подробности за интимното събитие са описани в книгата на актрисата, озаглавена "And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress".

Двете дами, които започват връзката си през 2023 г. (преди Буш публично да заяви, че е в гей връзка през следващата година), никога не са обявявали годежа си и са запазили сватбата си в пълна тайна. Въпреки това, миналата седмица двойката беше забелязана гордо да показва брачните си халки на червения килим.

"Когато стигнеш до този етап от живота си, започваш да разграничаваш кое е твое и кое винаги е било за всички останали", споделя Буш пред списание Vogue относно решението им да запазят брака си в тайна.

След като съобщават новината за съюза си на близките си, София решава, че е готова да сподели факта за брака и с феновете, тъй като не ѝ допада да нарича Харис просто "моя партньорка". "Ти не си ми партньорка, нали разбираш? Ти си ми съпруга", казва Буш на Харис. "И е толкова прекрасно да изричам това."

Говорейки за скромната церемония, по време на която семейството си е пекло маршмелоу след размяната на брачните обети, Харис споделя: "Децата просто тичаха наоколо и бяха щастливи; набрахме цветя от имота и дъщеря ни Слоун ги държеше. За тях беше много забавно, защото денят не беше изпълнен с напрежение, което обикновено идва в повече на малките деца. Беше толкова мил и непринуден момент - без никакво напрежение. Никога няма да го забравя, а мисля, че сватбените дни понякога не протичат точно така."

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По-късно двойката посещава приятели и роднини в различни части на страната, за да съобщи новината за сватбата си. Това е втори брак за Харис и трети за Буш. Али Кригър и Харис сключват брак през 2019 г. и осиновяват две деца, преди да обявят раздялата си през септември 2023 г. и да финализират развода си през 2025 г.

Междувременно, през август 2023 г., Буш подава молба за развод с втория си съпруг Грант Хюз след брак, продължил едва 13 месеца. Буш е била омъжена и за колегата си от сериала "One Tree Hill" Чад Майкъл Мъри в периода 2005-2006 г.

Буш споделя, че двете с Харис се запознават през 2019 г., но стават двойка едва през октомври 2023 г. - след като предишните им бракове вече са се разпаднали. Въпреки това, когато плъзват слухове за романтична връзка между нея и Харис, София е обвинена, че е "разбивачка на семейства". Тя категорично отрича да е разрушила брака на новата си половинка, като пише - в статия за списание Glamour - че е станала обект на "явни лъжи и заплахи за насилие".

София подава молба за развод с втория си съпруг Грант Хюз след брак, продължил едва 13 месеца Снимка: Getty images

"Хората, които гледат отстрани, не са наясно колко време отне всичко това и колко болезнени разговори се проведоха", настоява тя. "Положиха се големи усилия да се подходи с такт към начина, по който другите преживяват нещата, към тяхното време, ангажименти и чувства."

Междувременно Харис наскоро сподели как се е справила с медийната буря, разразила се около началото на връзката ѝ с Буш. "Когато всички тези новини предизвикаха такъв шум, за мен беше изключително важно съзнателно да остана добър човек в един много труден период, който стана публично достояние", казва тя, която е представлявала САЩ на Световното първенство по футбол за жени през 2015 и 2019 г. "Никога не съм искала да говоря лошо за майката на децата ми пред самите тях или пред други приятели. Това беше наистина важно за мен."

София с първия си съпруг Чад Майкъл Мъри, с когото са женени в периода 2005-2006 г. Снимка: Getty images

Буш и Харис направиха дебюта си на червения килим през април 2024 г. на бляскавата вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, водена от Колин Джост. Малко преди това Буш оповести връзката им чрез есе в списание, в което разкри, че се определя като гей. В това есе, с което публично разкри сексуалната си ориентация, актрисата сподели, че много от мъжете, с които е имала връзки в миналото, са знаели, че изпитва влечение и към жени.

Освен с бившите си съпрузи и с Харис, в миналото Буш е имала връзки и с колегите си актьори Джон Фостър, Джеймс Лафърти, Остин Никълс и Джеси Лий Софър.

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