Компания им правили и двама приятели, сред които и Анастасия Соаре, основателка на козметичната марка Anastasia Beverly Hills

1912 Снимка: Getty Images

Актрисата София Вергара и вокалистът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс бяха забелязани в интимна обстановка по време на късна вечеря в Лос Анджелис, съобщава TMZ, който разпространи ексклузивни снимки и видео от срещата им.

На кадрите двамата се държат за ръце по време на вечерята си в ресторант в Бевърли Хилс. Компания им правили и двама приятели, сред които и Анастасия Соаре, основателка на козметичната марка Anastasia Beverly Hills.

По информация на изданието влюбените дори напуснали ресторанта незабелязано през задния вход около 00:30 ч. през нощта. Засега няма официално потвърждение, че между двамата има романтична връзка.

Новината за близостта между актрисата и музиканта идва малко след като бившият съпруг на Вергара - актьорът Джо Манганиело, направи лични разкрития за отношенията им в мемоарите си. В книгата той твърди, че София е критикувала автоимунното му заболяване. Впоследствие актрисата публикува загадъчно послание в социалните мрежи, което беше възприето като възможен намек, че бившият й партньор проявява нарцистично поведение. Според източници на TMZ Вергара не е получила предварително копие от книгата преди публикуването й.

Личният живот на Дан Рейнолдс също беше в центъра на вниманието през последните седмици. По-рано този месец стана известно, че фронтменът на Imagine Dragons се е разделил с певицата и актриса Минка Кели.

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Засега остава неясно дали романтичната вечеря бележи началото на нова връзка, или двамата просто са решили да прекарат време заедно в компанията на приятели.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.