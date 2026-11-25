На церемонията присъстваха кметът на града Алехандро Чар, първата дама Латия Нуле и скулпторът Йино Маркес, създал внушителното произведение

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Холивудската звезда София Вергара вече има свое монументално въплъщение в родната Колумбия. 54-годишната актриса беше почетена с внушителна бронзова статуя в родния си град Баранкиля и лично присъства на специалната церемония по повод отличието.

Събитието се състоя на крайбрежната алея, където Вергара получи почетното звание "Изтъкната гражданка на Баранкиля".

На церемонията присъстваха кметът на града Алехандро Чар, първата дама Латия Нуле и скулпторът Йино Маркес, създал внушителното произведение.

Бронзовата фигура е висока около 7,3 метра и тежи шест тона. Статуята беше открита още миналата година, но тогава актрисата не успя да присъства на събитието. Сега тя най-накрая имаше възможност да я види на живо и да се срещне с нейния автор.

По време на церемонията София получи официален документ, удостоверяващ почетното й звание. Първата дама на Баранкиля Латия Нуле пък й подари традиционен тюрбан.

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Актрисата е родена през юли 1972 г. в Баранкиля, а първите й стъпки в шоубизнеса са като модел. Международната й популярност нараства значително през 2009 г., когато получава ролята на Глория Делгадо-Притчет в хитовия сериал "Модерно семейство". Превъплъщението й носи четири номинации за наградата "Еми" в категорията за най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал.

Освен с професионалните си успехи, напоследък звездата привлича внимание и с личния си живот. През октомври тя беше забелязана на вечеря в Лос Анджелис с Дан Рейнолдс, вокалиста на групата Imagine Dragons, което породи слухове за възможна романтична връзка между двамата.

Вергара беше омъжена за актьора Джо Манганиело от 2015 г. до окончателното финализиране на развода им през 2024 г.

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