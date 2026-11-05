В ръкописната бележка тя обвинява Бернар дьо Киара, нейния партньор в продължение на повече от 30 години, че "търпеливо ме унищожаваше ден след ден"

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Спорът за наследството на покойната филмова легенда Брижит Бардо се разгаря с пълна сила. Причината е нейно лично писмо, което стана публично достояние и от което става ясно, че тя е скъсала отношенията си с последния мъж в живота си, съобщи Би Би Си, цитиран от БТА.

В ръкописната бележка от ноември 2022 г. - три години преди кончината ѝ в нейния дом в Сен Тропе - тя обвинява Бернар дьо Киара, нейния партньор в продължение на повече от 30 години, че "търпеливо ме унищожаваше ден след ден".

Това изтекло писмо се превърна в силно оръжие за другата страна в конфликта - фондацията за защита на животните, която носи името на Бардо. До този момент Дьо Киара обвиняваше организацията, че бърза да разпродаде имуществото на актрисата, без да зачита паметта ѝ и да се съобразява с близките и приятелите ѝ.

Само преди седмица 85-годишният мъж бе принуден да напусне "Ла Мадраг" - прочутата крайбрежна къща, в която живееше със звездата от началото на 90-те години. След като в продължение на толкова много години е бил издържан финансово от актрисата, според медийни публикации в момента той няма нито банкова сметка, нито здравноосигурителна карта, пише Би Би Си.

Той е ядосан и от факта, че през септември фондацията "Брижит Бардо" организира разпродажба на битови предмети, взети предимно от парижкия апартамент на покойната актриса. Търгът събра близо 1 милион евро, които бяха разделени между фондацията и единствения син на Бардо - Никола Шарие.

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"Стори ми се направо невероятно, че само няколко месеца след смъртта на Брижит те вече искаха да превърнат вещите ѝ в сувенири. Изобщо не ми хареса това", каза Дьо Киара.

В писмото, което започва с думите "Бернар, това е пълно фиаско!", Бардо споделя, че е дала "всичко" с надеждата да намери "спътник, който да отвърне на любовта ми, да сподели радостите и големите ми болки... който да е щастлив от живота, който му давам".

Тя обаче завършва с думите: "Днес достигнах предела на моето страдание... Имам толкова голяма нужда от рамо, на което да се облегна, от опора, нежност и присъствие - неща, които ти не си способен да ми дадеш."

Дьо Киара е бизнесмен и бивш съратник на крайнодесния френски политически лидер Жан-Мари Льо Пен.

Хора, близки до двойката, казват, че отношенията между него и Бардо са били на приливи и отливи. Те никога не са сключвали брак според френското законодателство, но той остава с нея до смъртта ѝ и се грижи за нея по време на боледуването ѝ преди кончината ѝ.

Когато завещанието ѝ бе отворено след кончината ѝ миналия декември, стана ясно, че тя разделя имуществото си между фондацията и своя син, който живее дискретно в Осло. В документите Дьо Киара изобщо не се споменава, като Бардо изрично е поставила условието имението "Ла Мадраг" да бъде напълно освободено от обитатели в срок от шест месеца след нейната смърт.

Докато в момента адвокатите съставят окончателния опис на активите на покойната актриса, фондацията обвини Дьо Киара, че е изнесъл вещи от "Ла Мадраг", включително емблематичния ѝ автомобил Mini Moke. "Не го обвинявам в кражба, но автомобилът просто липсва, а това е проблем", каза президентът на фондацията Макс Гуазини.

Според позицията на институцията Дьо Киара няма никакви законни претенции към наследството, с изключение на дял от апартамента в Париж, който в момента е обявен за продажба. Междувременно той е настанен в общинско жилище, отдадено под наем от кметството на Сен Тропе.

Гуазини коментира, че "от човешка гледна точка е напълно разбираемо" нежеланието на Дьо Киара да напусне "Ла Мадраг". "Но такъв е законът, а това е и изричната воля на самата Брижит Бардо. Ние не сме виновни, че тя не му е оставила правото да живее там. Какво друго се очаква да направим?"

Огромните разходи по поддръжката на "Ла Мадраг" - както и на второто имение на Бардо, "Ла Гариг", разположено в хълмовете над средиземноморското крайбрежие - принуждават фондацията да търси начини да направи имотите доходоносни. И двете къщи са били в лошо състояние към момента на смъртта ѝ, а сега изискват и денонощна охрана.

Идеята за превръщането на "Ла Мадраг" в музей е отхвърлена, тъй като до имота няма достъп с автомобили. Вместо това къщата може да бъде отворена за организирани туристически обиколки с екскурзовод, както и да се отдава под наем за модни дефилета и филмови снимки.

След като напуска света на киното през 1973 г., Бардо посвещава целия си живот на каузата за защита на животните, като от организацията ѝ посочват, че в момента полагат грижи за 13 000 животни.

Преди да срещне Дьо Киара, Бардо има три брака зад гърба си: с режисьора Роже Вадим, с актьора Жак Шарие и с Гюнтер Закс.

Френските медии отбелязват, че тя се е омъжила за Дьо Киара на церемония в Норвегия, но този брак така и не е бил официално регистриран съгласно френското законодателство.

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