Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Спорът за наследството на покойната филмова легенда Брижит Бардо се разгаря с пълна сила. Причината е нейно лично писмо, което стана публично достояние и от което става ясно, че тя е скъсала отношенията си с последния мъж в живота си, съобщи Би Би Си, цитиран от БТА.

Съдебен спор

В ръкописната бележка от ноември 2022 г. - три години преди кончината ѝ в нейния дом в Сен Тропе - тя обвинява Бернар дьо Киара, нейния партньор в продължение на повече от 30 години, че "търпеливо ме унищожаваше ден след ден".

Това изтекло писмо се превърна в силно оръжие за другата страна в конфликта - фондацията за защита на животните, която носи името на Бардо. До този момент Дьо Киара обвиняваше организацията, че бърза да разпродаде имуществото на актрисата, без да зачита паметта ѝ и да се съобразява с близките и приятелите ѝ.

Само преди седмица 85-годишният мъж бе принуден да напусне "Ла Мадраг" - прочутата крайбрежна къща, в която живееше със звездата от началото на 90-те години. След като в продължение на толкова много години е бил издържан финансово от актрисата, според медийни публикации в момента той няма нито банкова сметка, нито здравноосигурителна карта, пише Би Би Си.

Той е ядосан и от факта, че през септември фондацията "Брижит Бардо" организира разпродажба на битови предмети, взети предимно от парижкия апартамент на покойната актриса. Търгът събра близо 1 милион евро, които бяха разделени между фондацията и единствения син на Бардо - Никола Шарие.

"Стори ми се направо невероятно, че само няколко месеца след смъртта на Брижит те вече искаха да превърнат вещите ѝ в сувенири. Изобщо не ми хареса това", каза Дьо Киара.

В писмото, което започва с думите "Бернар, това е пълно фиаско!", Бардо споделя, че е дала "всичко" с надеждата да намери "спътник, който да отвърне на любовта ми, да сподели радостите и големите ми болки... който да е щастлив от живота, който му давам".

Тя обаче завършва с думите: "Днес достигнах предела на моето страдание... Имам толкова голяма нужда от рамо, на което да се облегна, от опора, нежност и присъствие - неща, които ти не си способен да ми дадеш."

Дьо Киара е бизнесмен и бивш съратник на крайнодесния френски политически лидер Жан-Мари Льо Пен.

Хора, близки до двойката, казват, че отношенията между него и Бардо са били на приливи и отливи. Те никога не са сключвали брак според френското законодателство, но той остава с нея до смъртта ѝ и се грижи за нея по време на боледуването ѝ преди кончината ѝ.

Съпругът на Брижит Бардо остро разкритикува търга на личните ѝ вещи
Виж още Съпругът на Брижит Бардо остро разкритикува търга на личните ѝ вещи

Когато завещанието ѝ бе отворено след кончината ѝ миналия декември, стана ясно, че тя разделя имуществото си между фондацията и своя син, който живее дискретно в Осло. В документите Дьо Киара изобщо не се споменава, като Бардо изрично е поставила условието имението "Ла Мадраг" да бъде напълно освободено от обитатели в срок от шест месеца след нейната смърт.

Докато в момента адвокатите съставят окончателния опис на активите на покойната актриса, фондацията обвини Дьо Киара, че е изнесъл вещи от "Ла Мадраг", включително емблематичния ѝ автомобил Mini Moke. "Не го обвинявам в кражба, но автомобилът просто липсва, а това е проблем", каза президентът на фондацията Макс Гуазини.

Според позицията на институцията Дьо Киара няма никакви законни претенции към наследството, с изключение на дял от апартамента в Париж, който в момента е обявен за продажба. Междувременно той е настанен в общинско жилище, отдадено под наем от кметството на Сен Тропе.

Гуазини коментира, че "от човешка гледна точка е напълно разбираемо" нежеланието на Дьо Киара да напусне "Ла Мадраг". "Но такъв е законът, а това е и изричната воля на самата Брижит Бардо. Ние не сме виновни, че тя не му е оставила правото да живее там. Какво друго се очаква да направим?"

Огромните разходи по поддръжката на "Ла Мадраг" - както и на второто имение на Бардо, "Ла Гариг", разположено в хълмовете над средиземноморското крайбрежие - принуждават фондацията да търси начини да направи имотите доходоносни. И двете къщи са били в лошо състояние към момента на смъртта ѝ, а сега изискват и денонощна охрана.

Идеята за превръщането на "Ла Мадраг" в музей е отхвърлена, тъй като до имота няма достъп с автомобили. Вместо това къщата може да бъде отворена за организирани туристически обиколки с екскурзовод, както и да се отдава под наем за модни дефилета и филмови снимки.

След като напуска света на киното през 1973 г., Бардо посвещава целия си живот на каузата за защита на животните, като от организацията ѝ посочват, че в момента полагат грижи за 13 000 животни.

Преди да срещне Дьо Киара, Бардо има три брака зад гърба си: с режисьора Роже Вадим, с актьора Жак Шарие и с Гюнтер Закс.

Френските медии отбелязват, че тя се е омъжила за Дьо Киара на церемония в Норвегия, но този брак така и не е бил официално регистриран съгласно френското законодателство.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки) Днес
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки)
28969
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион Корнер
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион
10527
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя Бизнес
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя
16950
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома IT
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома
1691
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2705
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това? URBN
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това?
3546
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
1827
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2250
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
582
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
269