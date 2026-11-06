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Да бъдеш на световно турне с музикална легенда вероятно е мечта за повечето тийнейджъри. За Стела Маккартни обаче преживяването невинаги е било толкова вълнуващо. Дъщерята на Пол Маккартни признава, че като 18-годишна дори изпитвала гняв заради славата на баща си и начина, по който тя се отразявала на личния й живот.

Звездни бебета

55-годишната модна дизайнерка се връща към привилегиите и предизвикателствата на детството си под светлините на прожекторите. По думите й в онзи период тя тепърва изграждала приятелства и се опитвала да намери собственото си място, когато пред нея отново се появявала възможността да тръгне на световно турне с прочутите си родители.

"Бях някак ядосана, когато станах на 18, защото създавах приятелства и започвах да навлизам в собствения си ритъм", споделя Стела. Тя си спомня за огромния контраст между спокойния семеен живот във фермата в Шотландия и световната слава на родителите си. "Мама готвеше, татко стрижеше овцете и пишеше песни. А след това изведнъж бяхме на турне пред 200 000 души, които крещяха имената на родителите ми. Беше странно, нереално и сюрреалистично", разказва дизайнерката.

Днес обаче тя гледа на тези преживявания с благодарност и ги определя като една от най-големите привилегии в живота си. "Всичко, което мама и татко правеха, идваше от любов", категорична е Стела.

Дизайнерката неведнъж е говорила и за притесненията си относно собствените си четири деца, които също растат в среда, изпълнена с известни личности. Преди години в интервю тя признава, че се тревожи дали близостта им със света на славата няма да се отрази на детството им.

"Живеех във ферма, но същевременно ходех на турнета и познавах невероятно известни хора. При моите деца нещата не са много по-различни. Те отиват във фермата, тичат из полето, цапат се и падат, а след това идват тук и се оказват заобиколени от изключително известни хора", споделя тя. "Това ме тревожи. Но мисля, че аз се справих що-годе добре и се надявам, че и те ще бъдат добре", допълва Стела.

Особено място в живота на децата й заема и техният прочут дядо. В семейството те наричат сър Пол с галеното GrandDude, комбинация от "дядо" и "пич". "Обичам да ги гледам с дядо им. Те са много горди с него и се вълнуват от музиката му. Имат прекрасна връзка", разказва дизайнерката.

Стела признава, че израстването като дъщеря на един от членовете на The Beatles неизбежно я е отличавало от връстниците й. "Имах доста по-различно детство от много от хората на моята възраст. Между нас, децата на The Beatles, съществува нещо като негласен код, взаимно разбиране, което не е необходимо да бъде обяснявано. Но се чувствам комфортно сред най-различни хора", казва тя.

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