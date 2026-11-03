Суки Уотърхаус иска "грандиозна, пищна“ сватба с Робърт Патинсън
Моделът и певица разказа за прекрасните им отношения и родителството
Суки Уотърхаус отрече твърденията, че с Робърт Патинсън са сключили таен брак, като разкри, че двойката планира в бъдеще да организира "пищно" сватбено тържество. 34-годишната моделка, която вече се изявява и като певица, има връзка с 40-годишния актьор от близо десетилетие. Двамата се запознават през 2018 г. на парти в Лос Анджелис, на което присъстват множество знаменитости. Днес те са щастливи родители на двегодишна дъщеря, а от близо три години са и сгодени.
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Размишлявайки върху "прекрасните" им отношения, Суки сподели в интервю, че плановете им за сватба се отлагат поне за още няколко месеца, тъй като и двамата са съсредоточени върху работата си. Ако все пак двойката реши да сключи брак, събитието няма да бъде в тесен кръг. "Или всичко, или нищо", казва тя. "Ако решим да го направим, ще организираме грандиозно тържество - ще вдигнем голям шум." Засега приоритетът е намирането на дом, след като първите две години от живота на дъщеря им преминаха в постоянно местене от един нает имот в друг и живот по хотели.
Двойката успява да съчетае музикалната кариера на Суки с поредицата от филмови ангажименти на Робърт. Наскоро дъщеря им се присъедини към майка си по време на турнето ѝ в САЩ, като бабата - майката на Суки - пое грижите за детето в тур-автобуса. "Доста е трудно да поддържаш връзка, когато и двамата имате подобни професии, не живеете на едно място и пътувате много", сподели Суки пред списание "Sunday Times Style". Отдавайки дължимото на усилията, които тя и Робърт влагат във връзката си, тя възкликна с вълнение: "Заедно сме почти десетилетие - и това е нещо прекрасно. Често си казвам: не мога да повярвам, че имам това в живота си, и не мога да повярвам, че съм толкова щастлива."
Бившият модел, която преди да срещне Робърт имаше двугодишна връзка с Брадли Купър, допълни: "Може би бях изненадана, защото преди това връзките ми винаги са продължавали точно две години - и всеки път, щом стигнехме до втората година, накрая всичко завършваше катастрофално."
През следващата година двойката ще има повече свободно време и планира да се установи за известно време в Западен Лондон, където вече са подали документи за прием в начално училище за своето "прекрасно, щастливо момиченце". През юли Суки разкри, че двамата винаги са планирали да се върнат в Лондон, за да отгледат дъщеря си. "Знам, че в даден момент ще се върна в Лондон и вероятно ще се установя някъде близо до мястото, където съм израснала", обясни Суки, която е отраснала в Чизуик. Робърт пък е израснал в Барнс.
"Напълно осъзнавам, че този етап от живота ми е преходен", добави тя, цитирана от Ричард Идън от "Daily Mail". "Имаш малко бебе, а същевременно имаш възможност да пътуваш много. И аз, и партньорът ми водим доста динамичен живот. Но гледам към бъдещето - с ясното съзнание, че този момент е мимолетен - и си представям как се връщам, за да живея край река Темза."
По-рано тази година Робърт загатна, че той и Суки може тайно да са сключили брак. Докато представяха филма си "Драмата", Робърт и екранната му партньорка Зендая бяха попитани каква е най-голямата тайна, която някога са пазили.
Робърт, който присъстваше на събитието заедно с Уотърхаус, каза: "Моята е същата като онази, която ти имаш". Зендая - около която по онова време се появиха спекулации, че тайно се е омъжила за партньора си Том Холанд - заяви по повод най-голямата си тайна: "Нищо не ми идва наум".
Впоследствие, по време на промоционалната кампания за филма "Одисея", Том и Зендая потвърдиха, че са сключили таен брак. Слуховете относно статуса на връзката между Робърт и Суки се засилиха през януари 2025 г., когато Шарън Стоун нарече Робърт "съпруг" на Суки по време на концерта "Red Dress Collection", организиран от Американската сърдечна асоциация.