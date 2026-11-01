Семейните отношения на херцогинята на Съсекс от години са обект на медийно внимание, но последните разкрития поставят историята в далеч по-сериозен контекст

967 Снимка: Getty Images

Херцогинята на Съсекс, Меган Маркъл, била "дълбоко разстроена" от обвиненията срещу отчуждения си баща Томас. Докато властите във Филипините все още разследват твърденията за притежание на материали със сексуално насилие над деца, в центъра на вниманието се оказа и писмо, изпратено до британската полиция през 2019 г. В него, според публикации в британската преса, бившата съпруга на Томас отправя тежки обвинения срещу мъжа. Самият той категорично отрича да е извършвал каквото и да било нарушение.

Семейните отношения на Меган Маркъл от години са обект на медийно внимание, но последните разкрития поставят историята в далеч по-сериозен контекст. Този път въпросът не е просто защо херцогинята е прекъснала контакт с баща си, а какво са знаели институциите за отправените срещу него обвинения и как са реагирали.

На 24 октомври лондонската полиция потвърди, че през януари 2019 г. е получила писмо с твърдения за предполагаеми престъпления извън Обединеното кралство. Документът бил разгледан от звеното, отговарящо за защитата на кралското семейство, а впоследствие информацията била предадена на офиса на принц Хари и Меган. Обвиненията обаче не били споделени с други правоохранителни органи.

Сега полицията преразглежда начина, по който е обработен сигналът, и обмисля дали случаят трябва да бъде отнесен до независимия орган за контрол на полицейската дейност във Великобритания.

Междувременно властите във Филипините проверяват твърдения, че в бившия дом на 82-годишния Томас Маркъл са открити материали със сексуално насилие над деца. По информация на британски медии сигналът е подаден от неговия син Томас Маркъл-младши, който твърди, че е попаднал на изображения в телефони и компютри, съхранявани в къщата. Томас Маркъл отрича да е притежавал подобни материали и нарича обвиненията "болни лъжи".

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След като информацията стана публично достояние, Меган излезе с изявление, в което подчерта, че мислите й са с всички деца, които може да са пострадали.

"Дълбоко съм разстроена от новините, които излязоха наяве през последните 24 часа", заяви херцогинята пред Sky News.

Тя обясни, че е била запозната с тревожни твърдения срещу баща си и че е получила уверения, че те се разследват. Меган посочи още, че решението й да държи Томас далеч от децата си е било продиктувано от желанието да ги защити.

"Надявам се, че вече ще бъде разбрано, че дистанцията от баща ми и решението ми да не му позволявам контакт с децата ни имаха една-единствена причина: да ги предпазя", заяви тя. Херцогинята добави, че се надява справедливостта да възтържествува и че приоритет трябва да останат безопасността и защитата на невинните деца.

Позицията й връща вниманието към една от най-болезнените семейни истории в британската кралска хроника през последните години - разрива между Меган и баща й, който започна още преди сватбата й с Хари през май 2018 г.

Писмото, което отново отвори стари въпроси

Първоначално Меган заяви, че писмо с тревожни твърдения срещу баща й е било изпратено до британската полиция през 2018 г. По-късно обаче лондонската полиция уточни, че според официалните й архиви документът е получен през януари 2019 г. Представител на херцогинята призна, че е възможно тя да е объркала датата, припомняйки събития отпреди повече от седем години. От офиса на Хари и Меган заявиха, че официалните записи на полицията трябва да бъдат приети като точната хронология.

Същественото в случая е, че британските власти са потвърдили получаването на писмото и предаването на информацията на офиса на двойката, но не и разпространяването й до други правоохранителни органи.

Това повдига въпроси за начина, по който са били оценени твърденията, особено предвид факта, че според публикациите те се отнасят до предполагаеми действия извън Великобритания. Полицията вече проверява собствените си действия.

"Заминах за Далечния изток, защото там 12-годишните са законни."

Една от най-шокиращите подробности в историята се появи в публикация на британския таблоид The Sun. Според изданието писмото до полицията е било написано от Рослин Лавлъс - първата съпруга на Томас Маркъл и майка на двете му по-големи деца, Саманта и Томас-младши. Тя е починала през 2024 г.

В документа от седем страници, за който се твърди, че е изпратен през 2019 г., Лавлъс описва разговор с бившия си съпруг. Според нейния разказ тя го попитала за обвинения, свързани със сексуално насилие над деца, а той отрекъл обвиненията, но заявил, че пътувал до Филипините и Тайланд, защото там 12-годишните били законни.

Според публикациите документът е бил адресиран до специализирано звено на лондонската полиция, което анализира информация за потенциални заплахи срещу кралското семейство. В него се поставяли и въпроси за безопасността на Меган и Хари.

Твърденията придобиват допълнителна тежест заради настоящото разследване във Филипините.

Какво твърди синът му и как отговаря Томас Маркъл?

Според публикации на The Sun Томас Маркъл-младши е подал сигнал до полицията във Филипините, след като открил съдържание, което описал като незаконни изображения на сексуално насилие над деца, в телефони и компютри, съхранявани в бившия дом на баща му в Себу. Той твърди, че е попаднал на материалите, докато търсел телефон за годеницата си. След това уведомил властите във Филипините и американското Федерално бюро за разследване (ФБР). От ФБР потвърдиха, че са запознати с обвиненията и ще окажат съдействие на филипинските власти, когато това е необходимо.

Министърът на вътрешните работи на Филипините Джонвик Ремуля заяви, че полицията е открила предполагаеми незаконни материали и лаптоп, чието съдържание трябва да бъде анализирано. Той подчерта, че окончателните заключения трябва да изчакат резултатите от експертизите.

Томас Маркъл категорично отрича обвиненията. В интервю за Daily Mail той заяви, че е шокиран от твърденията на сина си и че не е извършвал подобни действия. По думите му устройствата не са били под негов контрол, след като напуснал Филипините, и той допуска, че компрометиращите материали може да са били поставени там от друг човек.

Пред изданието Маркъл призна, че в миналото е пътувал до Филипините и е плащал за секс, но отрече да е имал сексуални отношения с непълнолетни. Дъщеря му Саманта също постави под съмнение обвиненията и предположи, че баща й може да е станал жертва на инсценировка.

Разривът, започнал преди сватбата на Меган и Хари

За да се разбере защо тази история има толкова силен отзвук, трябва да се върнем към пролетта на 2018-а, годината, в която Меган Маркъл се омъжи за принц Хари и стана част от британското кралско семейство.

Снимка: Getty Images

Томас Маркъл, бивш телевизионен осветител и специалист по осветлението в Холивуд, трябваше да придружи дъщеря си до олтара на сватбата в замъка Уиндзор. Малко преди церемонията обаче се разрази скандал заради снимки, за които се твърдеше, че са били инсценирани с участието на папараци срещу заплащане. Впоследствие Томас се отказа от присъствието си на сватбата, като посочи здравословни проблеми. Меган измина първата част от пътя към олтара сама, а след това бе придружена от тогавашния принц Чарлз, днес крал Чарлз Трети. Майка й, Дория Рагланд, беше единственият член на семейството й, присъствал на церемонията.

Дория Рагланд на сватбата на Меган с принц Хари, 2018 г. Снимка: Getty Images

След сватбата отношенията между баща и дъщеря останаха обтегнати. Томас продължи да говори публично за Меган и Хари, а тя постепенно се дистанцира от него. В годините след това историята често беше представяна като болезнен семеен конфликт, белязан от медийни изяви, взаимни разочарования и нарушено доверие.

Последните разкрития обаче поставят нов акцент върху причините за дистанцията. Меган заявява, че решението й да не допуска баща си до децата й е било свързано със защитата им. Твърденията в писмото на Лавлъс и настоящото разследване придават нов контекст на този избор макар че сами по себе си не доказват всички съмнения, които се появиха около семейството.

Последното писмо до баща й

Вниманието към отношенията между двамата се засили и след публикации за писмо, което Меган изпратила на баща си през декември 2025 г., когато той се възстановявал след ампутация на левия крак заради кръвен съсирек. Според британски медии посланието било доставено в болницата във Филипините. В него херцогинята дала да се разбере, че не желае той да има контакт с внуците си, Арчи и Лилибет, на фона на твърденията, с които вече била запозната.

През този период Томас заяви пред медиите, че не иска да умре, без да се е помирил с дъщеря си. Въпреки това публично помирение не последва. По-късно той напусна Филипините, а според последните публикации се намира в рехабилитационен център във Флорида.

Тази част от историята е особено болезнена, защото зад шумните заглавия стои семейство, в което годините на отчуждение са оставили дълбоки следи. Меган и Хари не са допуснали Томас да изгради отношения с децата им, а той многократно е изразявал желанието си да възстанови връзката с дъщеря си.

В момента историята се развива по две линии. Във Филипините разследващите анализират устройствата и материалите, за които е подаден сигнал. Във Великобритания полицията преглежда начина, по който е обработено писмото от 2019 г., и дали е трябвало да сподели информацията с други правоохранителни органи.

Междувременно Меган публично изрази съчувствие към потенциалните жертви и призова справедливостта да бъде възтържествувана. Томас продължава да отрича обвиненията и заявява, че ще направи необходимото, за да изчисти името си.

Случаят вече повдигна сериозни въпроси както за действията на институциите, така и за една от най-публичните семейни вражди в съвременната кралска история. За Меган това е поредна глава от отношенията с баща й, които се разпаднаха в навечерието на сватбата й и така и не бяха възстановени. За властите предстои да установят какво действително се е случило и дали има достатъчно доказателства за предприемане на правни действия.

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