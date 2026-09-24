34-годишната звезда от "Здрач" и 29-годишната му съпруга обявиха през март, че очакват първото си дете

993 Снимка: Getty Images

Тейлър Лаутнър и съпругата му Тей официално станаха родители за първи път, след като посрещнаха на бял свят момиченце. 34-годишната звезда от "Здрач" и 29-годишната му съпруга обявиха през март, че очакват първото си дете.

"Какво е по-хубаво от двама Тейлър Лаутнър?", пошегува се актьорът в Инстаграм преди време, когато публикува снимка, на която целува бременното коремче на жена си.

Месец по-късно двамата споделиха и видео от момента, в който са разбрали, че очакват момиче. Съпругата му призна, че за нея полът на бебето не е бил от особено значение, но съпругът й силно е искал дъщеря.

По време на скорошно интервю тя дори разкри, че името Тейлър е било сред вариантите за името на бебето. "Може и да е сред възможностите. Ще разберем, когато бебето се роди."

Двамата започват връзката си през 2018 г., след като са запознати от сестрата на актьора година по-рано. Тейлър й предлага брак през ноември 2021 г., а по-късно сподели в Инстаграм че нейното "да" е сбъднало всичките му желания.

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