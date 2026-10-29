За унищожаването на украсата били изпратени 11 камиона, натоварени с мебели, декоративни елементи и градински конструкции

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Пищната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси приключила с необичаен ход - целият изработен по поръчка декор бил изгорен, за да не попадне в ръцете на колекционери и фенове. Това съобщава Page Six, позовавайки се на източник, близък до организаторите на събитието.

Според публикацията стойността на сватбеното тържество се оценява на 30 млн. долара. За унищожаването на украсата били изпратени 11 камиона, натоварени с мебели, декоративни елементи и градински конструкции. Те били транспортирани от Ню Йорк до Пенсилвания, където били изработени, за да бъдат изгорени.

Източникът твърди, че екипът на певицата настоявал да не остане нищо от декора, за да се предотврати кражбата на предмети и последващата им продажба на търгове или в интернет.

Макар Тейлър да не е дала лично нареждането за унищожаването, тя участвала активно в планирането и дизайна на сватбата. Сред първоначалните идеи за тържеството били двуетажна въртележка на стойност 7 млн. долара и изкуствено езеро под олтара. И двата проекта обаче отпаднали.

Според Page Six сватбата събрала над 1000 гости, а организацията й включвала мащабна продукция и специално изработени декори.

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