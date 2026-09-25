Песента е една от четирите нови композиции, които ще бъдат добавени към албума The Life of a Showgirl, чиято разширена версия, озаглавена The Life of a Showgirl: The Encore, който вече е на пазара

986 Снимка: АР/БТА

Видеото към новата песен на Тейлър Суифт Patient Zero ще бъде показано по време на наградите на MTV, съобщи "Холивуд рипортър".

В него участват Колин Фарел и Дакота Джонсън. Това е първото видео на певицата след сватбата ѝ с играча по американски футбол Травис Келси.

Суперзвездата съобщи, че видеото за Patient Zero ще има своята премиера по време на наградите MTV Video Music Awards на 27 септември (неделя), които ще се проведат в театър "Пийкок" в Лос Анджелис. Тя пусна и кратък откъс от видеото в Инстаграм, пише БТА.

Песента е една от четирите нови композиции, които ще бъдат добавени към албума The Life of a Showgirl, чиято разширена версия, озаглавена The Life of a Showgirl: The Encore, излиза днес.

Видеото е режисирано от самата Суифт и е заснето от носителя на "Оскар", оператора Еманюел Любецки ("Завръщането").

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Водещ на наградите ще бъде Снуп Дог. По-рано тази седмица Си Би Ес и MTV съобщиха, че Суифт ще получи наградата Artist Director Honors .

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