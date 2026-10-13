Сред звездните гости бяха Леонардо ди Каприо, Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос, както и актрисата Кортни Кокс

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Дизайнерката на бижута Дженифър Майер, бивша съпруга на холивудския актьор Тоби Магуайър, се омъжи за милиардерския наследник Джефри Огунлеси на пищна церемония на Хаваите. Сред звездните гости бяха Леонардо ди Каприо, Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос, както и актрисата Кортни Кокс.

Сватбата се състоя в луксозен хотел и привлече вниманието не само заради впечатляващия списък с гости, но и заради необичайния обрат в личната история на булката. Само няколко седмици по-рано Майер и Магуайър официално приключиха развода си, а актьорът изненадващо се включи в сватбената церемония като неин водещ, съобщава сп. People.

49-годишната Майер и Огунлеси, син на нигерийски милиардер, адвокат и инвестиционен банкер, отпразнуваха сватбата си в компанията на редица известни личности. На тържеството присъстваха и децата на Майер от брака й с Магуайър - Руби и Отис.

Сватбата бележи нов етап за двойката, която вече е и родители на общо дете. По-рано тази година Майер и Огунлеси посрещнаха момиченце. През юни дизайнерката потвърди раждането с публикация в Инстаграм по случай Деня на бащата, посветена на партньора й: "Перфектен месец с нашето перфектно бебе. Обичаме те най-много. Честит Ден на бащата."

Майер и звездата от филмите за Спайдърмен сключват брак през 2007 г., а през 2016 г. обявяват раздялата си. Официалното уреждане на развода им приключва близо десет години след раздялата и шест години след подаването на документите. Въпреки края на брака си двамата запазват добри отношения и продължават да отглеждат децата си заедно. Самата Майер е говорила открито за близостта между бившия си съпруг и настоящия си партньор.

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В интервю тя разказва, че семейството продължава да прекарва заедно празници, рождени дни и ваканции. "Тоби е невероятен баща. Той е невероятен бивш съпруг. Джеф го обича, а той обича Джеф. Така че всичко просто работи."

Майер обяви годежа си с Огунлеси през август 2024 г. в социалните мрежи, като публикува снимка на впечатляващ диамантен пръстен. Сред първите, които я поздравиха, бяха Дженифър Гарнър, Кейт Хъдсън, Ванеса Брайънт, Кели Роуланд и Парис Хилтън. Двамата се запознават през лятото на 2023 г. През ноември същата година правят първата си официална поява заедно на червения килим.

Кой е Джефри Огунлеси?

Огунлеси е основател и главен изпълнителен директор на компания, специализирана в управлението на таланти в музикалната и развлекателната индустрия. Той е син на нигерийския бизнесмен Адебайо Огунлеси, известен с дейността си в областта на инвестиционното банкиране и правото.

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