Моделът Джоан Смолс, която също е имала връзка със спортиста, намекна за конфликт с Кандис Суанепол, обвинявайки я в предателство и липса на отговорност

1525 Снимка: Getty Images

Моделът Джоан Смолс публикува в Instagram многозначително послание за поемането на отговорност на фона на сериозен разрив в отношенията й с приятелката й и колежка Кандис Суанепол заради Том Брейди.

"Този Хелоуин ще се маскирам като поемане на отговорност. Очевидно това е най-ши*аното нещо, с което някои хора могат да се изправят", гласи публикацията. Изглежда, че Смолс е споделила отново текста от друг създател на съдържание.

Публикацията се появи само часове след като Page Six ексклузивно съобщи, че Смолс е ядосана, след като разбрала, че Суанепол има връзка с бившия куотърбек на "Ню Инглънд Пейтриътс". Самата Джоан също е имала кратка връзка със звездата от НФЛ, но източник твърди, че отношенията между нея и Брейди никога не са били особено сериозни.

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Според източника Суанепол е насърчавала Смолс да скъса с Брейди, който преди това беше женен за Жизел Бюндхен. Сега Джоан казва на общите им приятели, че трябва да изберат страна. В изтрити впоследствие коментари в социалните мрежи, получени от DeuxMoi, тя нарича бившата си приятелка от 15 години "предателка".

В друго изтрито съобщение, публикувано от изданието, Смолс изразява разочарованието си от нарушаването на "неписаните правила между приятелки". "Неуважението и безгрижието, с които се отнасят към теб, са просто невъобразими. Няма връщане назад. На някои хора им липсват смирение и морален компас", добавя тя. "Начинът, по който те манипулират, лъжат и омаловажават чувствата ти, е най-болезненият шамар след 15 години приятелство. Нито едно извинение, нито изречено, нито написано. Напред и нагоре!!!", завършва коментарът ѝ.

Освен това Смолс прави препратка към "Summer House" в коментар в социалните мрежи. В последния сезон на шоуто на Bravo приятелството между Сиара Милър и Аманда Батула се разпада, след като Батула тайно започва да излиза с Уест Уилсън, бившия на Милър.

Въпреки отношението на Смолс към ситуацията, връзката между Суанепол и Брейди изглежда продължава да е стабилна. Източници съобщават, че седемкратният шампион от "Супербоул" и моделката са заедно от "месеци", след като са били запознати от общ приятел. "Кандис винаги е била изключително дискретна по отношение на личния си живот, като основният ѝ фокус остава отглеждането на децата ѝ", заяви във вторник Аманда Руизи, представител на Суейнпол. "Тя и Джоан имат дългогодишна история и приятелство, което Кандис винаги ще уважава."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.