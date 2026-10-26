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Бившият играч по американски футбол Том Брейди и супермоделът Кандис Суанепол са заедно от известно време, съобщава Us Weekly, позовавайки се на източник, близък до двойката.

Според информацията отношенията между двамата продължават от известно време, но не се разкриват допълнителни подробности около предполагаемата им връзка.

След раздялата си със супермодела Жизел Бюндхен Том Брейди предпочита да пази личния си живот далеч от общественото внимание. Двамата бяха женени от 2009 до 2022 г. В годините след развода името на седемкратния шампион в Супербоул беше свързвано с редица известни личности, сред които Ким Кардашиян, Ирина Шейк, Брукс Нейдър, София Вергара, Аликс Ърл и Яел Коен.

Брейди има две деца от Бюндхен. Суанепол също има две деца. Южноафриканският модел споделя синовете си с бившия си годеник Херман Николи. Двамата бяха заедно повече от десетилетие, преди да се разделят през 2018 г.

По-рано тази година Брейди даде да се разбере, че личният живот не е сред основните му приоритети. В интервю за сп. People през януари той заяви, че времето му е ограничено заради професионалните ангажименти и семейството.

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"Знаете ли какво? Нямам много време за личен живот или за себе си, но обичам да работя и обичам децата си", сподели той. Бившият спортист допълни, че предпочита да бъде зает и да намира удовлетворение в проектите, с които се занимава. По думите му в момента работи по няколко интересни начинания и си сътрудничи с екипи, които реализират инициативи с положително въздействие.

От своя страна Суанепол подчерта значението на семейството в интервю за V Magazine през 2023 г. Тогава моделът заяви, че се съобразява преди всичко с нуждите на децата си, но не пренебрегва и собствените си потребности. Тя е сред разпознаваемите лица на Victoria's Secret. Участва и в модното шоу на емблематичния бранд по-рано тази година. По време на ревюто моделът представи три различни визии, сред които изцяло розов тоалет и ансамбъл с металически елементи и декорирани с бижута крила.

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