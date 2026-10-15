"Когато работя с режисьори и сценаристи, не чета сценариите. Карам ги да ми ги прочетат", сподели 64-годишният Круз в подкаста New Heights на Джейсън и Травис Келси

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Том Круз разкри, че когато обмисля участие в нов проект, предпочита режисьорите да му прочетат сценария, вместо самият той да го преглежда.

"Когато работя с режисьори и сценаристи, не чета сценариите. Карам ги да ми ги прочетат", сподели 64-годишният Круз в подкаста New Heights на Джейсън и Травис Келси.

"Правя го, защото не искам собствените ми идеи да се намесват твърде рано. Искам да разбера какво искат да предадат те", обясни той.

Актьорът от Digger уточнява, че докато слуша сценария, се поставя на мястото на обикновения зрител в киносалона.

"Аз съм човек на пуканките. Такъв съм", казва той. Когато избира ролите си, Круз си задава няколко прости въпроса: "Докосва ли ме? Увлича ли ме? Интересно ли ми е? В кои моменти съм истински ангажиран и в кои не съм?"

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"Просто такъв съм", допълни актьорът.

Круз сподели още, че държи да чуе и идеите на екипите по костюмите и осветлението за конкретните сцени, за да разбере тяхната гледна точка.

"Стигаме до момент, в който започвам да разбирам нещата и си казвам, че вече знам какво мога да допринеса", продължи той. "Това поражда идеи. Имам определени хрумвания и неща, с които бих искал да експериментирам, но не винаги говоря за тях. Просто ги правя."

Само дни преди участието си в New Heights Круз беше забелязан да разговаря със съпругата на Травис, Тейлър Суифт, във VIP ложа на стадион "Ароухед" по време на мача на "Канзас Сити Чийфс" срещу "Денвър Бронкос". Разговорът им веднага предизвика любопитството на феновете. По-късно, в предаването The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Круз обясни, че Суифт го е обучавала на футбол и я нарече гений.

"Не бях ходил на футболен мач от времето преди COVID, когато работех непрекъснато и всичко останало. Беше много забавно да бъда там, да се срещнем и да изживеем този момент. Тя наистина разбира от футбол", заяви звездата от "Топ Гън".

Носителят на "Златен глобус" наскоро потвърди и отдавнашните слухове, че е "интензивен" по време на снимачния процес. Това се случи в интервю за корицата на GQ, публикувано на 15 септември.

"Още от дете ми казваха: "Том, прекалено си интензивен". И аз просто им отговарях: "Ами не знам какво да ви кажа. Такъв съм си", спомня си Круз.

Той признава, че е изключително взискателен към работата си и към хората около себе си.

"Работя здраво и тези, които са работили с мен, го знаят. Имам високи изисквания и не ги крия. Казвам им директно: "Да, слуховете са верни. Наистина ли искаш да се захванеш с това?"

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