Круз, който прави филмовия си дебют през 1981 г., заяви, че страстта му към приключенията не е отслабнала дори след повече от четири десетилетия в Холивуд

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Том Круз предизвика нови опасения докъде е готов да стигне, след като заяви, че не се страхува от смъртта и че обича да бъде на ръба, както буквално, така и преносно. Както съобщава RadarOnline.com, 64-годишният холивудски актьор, известен с изпълнението на опасни каскади във франчайза "Мисията невъзможна", направи тези признания в рядко интервю за GQ. В него той говори за риска, страха и желанието си непрекъснато да се предизвиква.

Круз, който прави филмовия си дебют през 1981 г., заяви, че страстта му към приключенията не е отслабнала дори след повече от четири десетилетия в Холивуд.

Източник от развлекателната индустрия коментира пред Radar: "Том изгради забележителна кариера, правейки неща, които други актьори дори не биха обмислили. Но когато човек, който поема подобни физически рискове, казва, че не се страхува от смъртта, това неизбежно тревожи хората около него. Винаги остава въпросът къде е границата и докъде той възнамерява да разширява собствените си предели."

В интервюто Круз обясни: "Като погледнете живота ми, може да кажете, че обичам да стоя на ръба на скала, буквално и преносно. Възприемам живота като приключение и винаги съм го възприемал така."

На въпроса дали се страхува от смъртта, актьорът отговори: "Не. Не се страхувам. Това не означава, че никога не изпитвам страх... Просто не ми пречи това усещане."

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Той допълни: "Не се страхувам да изпитвам страх. Не знам как иначе да го кажа. Не ме е страх да си кажа: "Добре, знам, че това е скок, нека скочим. Да го направим."

Том Круз се превърна в синоним на мащабни екшън сцени, като често изпълнява каскадите сам, вместо изцяло да разчита на дубльори. Актьорът от "Топ Гън" и "Мисията невъзможна" получи първия си "Оскар" миналата година, когато му бе връчена почетна награда на Американската филмова академия. Преди това Круз е номиниран за най-добър актьор за ролите си във "Роден на четвърти юли" и "Джери Магуайър", както и за поддържаща роля във "Магнолия". Той получава номинация и като продуцент на "Топ Гън: Маверик".

Въпреки тези успехи актьорът подчертава, че вниманието му е насочено към бъдещето. "Не съм заседнал в миналото. Има радост в създаването на нещо, в постижението, но след това винаги идва нова мечта... по-голямата мечта", каза той.

Друг източник, запознат с подхода на актьора към киното, заяви: "За Том рискът никога не е бил безразсъдство само по себе си. Той приема подготовката, ученето и разширяването на възможностите си като основна част от създаването на филми. Но неизбежно има хора, които биха предпочели да намали темпото, вместо постоянно да повишава залога."

Круз признава, че решенията му са внимателно обмислени, а не спонтанни. "Нещата, за които никога не съм говорил, това, което съм направил, причините да го направя и онова, което изследвам, са били много целенасочени", обясни той.

"Развивам уменията си, уча нови неща и непрекъснато се предизвиквам. Винаги съм смятал, че ако имам възможност да го направя и то се получи добре, мога да заложа всичко, което имам, отново, по възможно най-креативния начин."

Круз също така споделя, че изключително натовареният му график му оставя малко време за интервюта, въпреки че от десетилетия е сред най-разпознаваемите фигури в Холивуд. Източник от индустрията отбелязва: "Хората около Том знаят, че този стремеж е дълбоко заложен в него. Предизвикателството не е да го убедят да спре да работи, а да приемат, че за него творческото развитие често означава да направи нещо още по-амбициозно от предишното."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.