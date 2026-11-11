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Томас Маркъл-старши отново е задържан, след като по данни на прокуратурата е бил хванат да премахва електронната си гривна за проследяване. Това се случва след ареста му по обвинения, свързани с детска порнография.

82-годишният Маркъл е премахнал устройството за проследяване само дни след като беше арестуван по подозрение, че е съхранявал в складови помещения материали, изобразяващи сексуално насилие над деца. Федералният прокурор за Централния окръг на Калифорния Бил Есайли заяви, че е поискал от съда да отмени гаранцията на Маркъл и да го върне в ареста до началото на съдебния процес. В социалната мрежа X той написа: "Условията за освобождаване са съдебни разпореждания, а не предложения".

Искането е било уважено, след като съдия Линдзи Грифин заяви, че Маркъл е "манипулирал" електронната гривна на глезена си, и посочи, че той трябва да бъде арестуван повторно, тъй като условията, при които живее, са станали "неприемливи". В часовете след като бащата на Меган е бил отведен в затвора на окръг Пинелас във Флорида, беше разпространена негова снимка от ареста.

Първоначалният арест на Маркъл миналата седмица последва изземването на около 78 предмета, включително диапозитиви, фотоленти и книги, съдържащи материали, за които се подозира, че изобразяват сексуално насилие над деца, открити в склад в района на Лос Анджелис, заявява Есайли. Маркъл е бил с поставена електронна гривна на глезена, след като бил пуснат под гаранция след първото си явяване в съда, но според прокурорите той е срязал устройството.

Говорител на Службата на федералните шерифи, звеното на федералните правоприлагащи органи, отговарящо за проследяването на местонахождението на Маркъл чрез GPS гривната му, заяви, че се работи по изясняване на точните обстоятелства около случилото се. Говорителят заяви, че след като е бил пуснат под гаранция, Маркъл не е бил приет обратно в дома за възрастни хора, в който е живял, и е бил "предаден под грижите на другата си дъщеря", 61-годишната Саманта. Не е ясно защо по време на изслушването във вторник съдията е преценил, че тези условия на живот са "неприемливи", но заяви, че ще разгледа отново възможността за освобождаване на Маркъл, ако той успее да намери подходящо място за престой под домашен арест.

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82-годишният мъж бе задържан, след като в петък сутринта федерални агенти нахлуха в дома за възрастни хора "Маравида" в Лейкланд, Флорида. Арестът последва сигнал от "Дейли Мейл" до ФБР относно съдържанието на склад, нает от Маркъл в Мексико, след като вътре са били открити отвратителни материали с детска порнография.

Бившият холивудски осветител е обвинен в едно престъпление - притежание на детска порнография. Когато в петък вечер Маркъл, който не заяви дали се признава за виновен или невинен по време на първото съдебно заседание, беше освободен под гаранция, съдът постанови той да остане под домашен арест в дома за грижи, в който живее.

Според информацията обаче, въпросното заведение е отказало да приеме Маркъл обратно. В събота репортери на "Дейли Мейл" забелязали Марк Филипс, партньора на най-голямата дъщеря на Маркъл, Саманта Маркъл, да пристига, за да прибере вещите му от дома.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.