Имотът се намира в малкото градче Сан Саба, където актьорът е роден

2577 Снимка: Getty Images

Актьорът Томи Лий Джоунс разкри подробности за спокойния си живот далеч от светлините на Холивуд. Звездата от "Мъже в черно", който навърши 80 години, се е установил в огромно ранчо в родния си Тексас, където живее със съпругата си Доун Лоръл-Джоунс, на 62 години.

Имотът се намира в малкото градче Сан Саба, където актьорът е роден. Историческото ранчо разполага с две игрища за поло. Двойката отглежда там 25 коня, които също развъжда.

"Дойде момент, в който осъзнах, че мога да живея навсякъде, където пожелая. Затова, проявявайки мъдрост, се прибрах у дома", споделя Джоунс пред "Ню Йорк Таймс" в скорошно интервю.

Актьорът обитава двуетажна историческа къща, построена през 1856 г. По думите на съпругата му имението е истинско убежище за Джоунс, който предпочита да стои далеч от непрестанното обществено внимание. Тя обяснява, че за него е изключително трудно да бъде постоянно наблюдаван и оценяван от околните, дори в най-интимните моменти от живота си.

Това уединение придобива още по-голямо значение след тежката загуба на дъщеря му Виктория, която почина на 34-годишна възраст на 1 януари вследствие на случайно предозиране.

Джоунс израства основно в Мидланд, Тексас, където баща му работи в петролната индустрия. По-късно учи в престижния Харвард, където дели стая с бъдещия вицепрезидент на САЩ Ал Гор.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След образованието си и десетилетията, прекарани в Холивуд, актьорът в крайна сметка избира да се върне към корените си.

Животът в ранчото обаче не минава без предизвикателства. В момента Джоунс има проблем с нашествие на диви прасета, които унищожават тревните площи около дома му. Актьорът признава, че първоначално не е искал да огражда имота с огради, тъй като това би нарушило архитектурния му облик.

"Не исках никакви огради около къщата. Както виждате, самата сграда има какво да каже от архитектурна гледна точка", коментира той.

Двойката редовно организира и турнири по поло в ранчото. Джоунс се увлича по този спорт още през 70-те години, а съпругата му продължава да се състезава.

Въпреки че актьорът ревниво пази личното си пространство и не публикува снимки на дома си, интервюто разкрива любопитни подробности за интериора. Сред ценните предмети са две маси с плотове от шисти, подписани от легендарния архитект Франк Лойд Райт, както и диван на около 120 години, дело на дизайнера Густав Стикли. В дома има още алуминиева скулптурна кутия на Доналд Джъд и картина на тексаския художник Кърмит Оливър, поставена над бюрото на актьора. Семейството отглежда и две италиански хрътки, кръстени на любими актьори на Джоунс - Емилио Фернандес и Л. К. Джоунс.

Що се отнася до професионалните му ангажименти, почитателите скоро ще могат да го гледат във филма "Outside Man", в който ще влезе в ролята на пенсиониран тексаски рейнджър, преквалифицирал се в дърводелец. Снимките ще бъдат в Австралия.

Наскоро Джоунс се завърна и на малкия екран с участието си в сериала "The Lowdown", където си партнира с Итън Хоук. Действието се развива в Тълса, Оклахома, а Хоук играе собственик на книжарница за редки издания, който разследва корупция и влиятелни местни семейства. Джоунс влиза в ролята на неговия отчужден баща. Участието бележи завръщането на звездата на екран след тригодишна пауза.

През октомври актьорът направи и първата си поява на червения килим след смъртта на дъщеря си. Той присъства на премиерата на втория сезон на "The Lowdown" в Остин, Тексас.

Виктория беше открита мъртва в стая на хотел в Сан Франциско през януари. По-късно съдебномедицинската служба на града установи, че смъртта й е причинена от случайно предозиране вследствие на токсичното въздействие на кокаин. Според източник, цитиран от Daily Mail, актьорът е бил съкрушен от загубата на единствената си дъщеря.

Томи Лий Джоунс и дъщеря му Виктория Снимка: Getty Images

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.