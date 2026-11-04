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RadarOnline.com съобщава, че принц Уилям някога е мечтаел да стане полицай, за да пази майка си, принцеса Даяна, вместо да наследи трона. Детското му желание обаче било бързо посрещнато с категорична реакция от по-малкия му брат, принц Хари. Уилям, който днес е на 44 години, е роден през 1982 г. като втори в линията за британския престол. След смъртта на баба му, кралица Елизабет II, през 2022 г. той става пряк наследник на трона.

Синя кръв

Според биографа на Даяна Андрю Мортън младият принц още тогава осъзнавал, че бъдещето му ще бъде определено от кралските му задължения. Мортън, който работи с принцесата по книгата от 1992 г. Diana: Her True Story, си спомня разговор между Даяна и двамата й синове. Той разказва: "Уилям и принц Хари знаеха каква е съдбата им. Веднъж момчетата разговаряха с Даяна за бъдещето си." Според Мортън Уилям казал на майка си: "Когато порасна, искам да стана полицай и да се грижа за теб, мамо."

Смята се, че думите му са били свързани с огромното медийно внимание към Даяна. Тя непрекъснато е следвана от фотографи и е сред най-разпознаваемите жени в света, преди да загине на 36-годишна възраст в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г.

Андрю Мортън си припомня и реакцията на Хари към желанието на брат му. По думите му Хари веднага отвърнал с нотка на задоволство в гласа: "О, не, не можеш. Трябва да бъдеш крал."

Източник, запознат с историята, твърди: "Реакцията на Уилям показва колко естествено за него е била ролята на закрилник още като дете. Той мислел за майка си и за постоянния интерес към нея, докато Хари вече гледал към бъдещето, което Уилям трябвало да наследи."

Източникът допълва: "Има необикновена ирония в желанието на Уилям да постъпи в полицията, след като животът му в крайна сметка го постави в центъра на институцията, която той знаеше, че един ден ще оглави. Шегата на Хари внесла реалността на наследяването в разговора."

Принц Уилям и принц Хари пристигат за откриването на статуята, посветена на тяхната майка, принцеса Даяна
Принц Уилям и принц Хари пристигат за откриването на статуята, посветена на тяхната майка, принцеса Даяна Снимка: Getty Images

Детското увлечение на Уилям по полицейската работа изглежда се проявява и при следващото поколение на кралското семейство. Най-големият му син, 13-годишният принц Джордж, също проявява силен интерес към полицаи, полицейски автомобили и оборудване. По време на прием в двореца Кенсингтън в чест на Скотланд Ярд, Уилям описал Джордж като "обсебен" от полицията. На събитието полицейският комисар Джейн Ричардсън попитала дали Джордж и по-малката му сестра, 11-годишната принцеса Шарлот, биха проявили интерес да се присъединят към службата. Уилям се засмял и отговорил: "Джордж всъщност е обсебен от полицията... от колите, играчките, от всичко."

Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал
Виж още Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал

Интересът на Джордж станал особено очевиден през предходната година, когато в коледния му списък с желания имало само едно нещо: полицейска кола.

Дворцов източник коментира пред Radar: "Увлечението на Джордж по полицията сякаш напомня за нещо, което е присъствало и при Уилям в детските му години. Разликата е, че детската амбиция на Уилям била пряко свързана с желанието му да защити Даяна, докато при Джордж изглежда става дума за обикновено влечение към света на полицейската работа."

Принц Уилям: Джордж не иска да ходи на училище
Виж още Принц Уилям: Джордж не иска да ходи на училище

Според източника пътят на Уилям го отвежда от детските разсъждения да стане полицай към военна служба, кралски ангажименти и позицията на наследник на британския престол.

3 юни 2008 г. - Първият ден на военноморското обучение на принц Уилямс
3 юни 2008 г. - Първият ден на военноморското обучение на принц Уилямс Снимка: Getty Images

Източникът добавя: "Ранното му желание обаче разкрива как преживяването на Даяна с непрестанното обществено внимание е повлияло на начина, по който синовете й са възприемали нейната уязвимост. За малкия Уилям идеята била проста: да стане полицай и да се грижи за майка си. Отговорът на Хари бил още по-прост: брат му имал предначертана съдба, която трябвало да изпълни."

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