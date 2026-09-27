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Ексцентричният пианист и певец Либерачи е толкова умел създател на бляскав свят на илюзии и бягство от реалността, че сам се нарича "целият Дисниленд събран в един човек". В разцвета на кариерата си - от 50-те до 70-те години на миналия век - той редовно е описван като "най-високоплатеният артист в света"; твърдение, което е невъзможно да се потвърди и вероятно не отговаря на истината.

Въпреки това няма съмнение, че той обича да демонстрира огромното си богатство на сцената. По време на последните си концерти в "Радио Сити Мюзик Хол" в Ню Йорк през 1985 г. Либерачи прави грандиозно появяване, излизайки от гигантско копие на яйце на Фаберже, облечен в пелерина от яркорозови пуешки пера.

Човекът, роден с името Владиу Валентино Либерачи, но придобил световна слава само с фамилното си име, умира през февруари 1987 г. от заболяване, резултат от болестта СПИН. Той научава, че е ХИВ-позитивен, около 18 месеца по-рано, но никога не говори публично за диагнозата си, точно както винаги отрича слуховете, че е гей. След смъртта му обаче става всеизвестно, че е имал няколко дълготрайни връзки именно с мъже.

През 1959 г. - три години след като вестник "Daily Mirror" публикува статия, в която сериозно се намеква, че е хомосексуалист - Либерачи успешно съди британското издание за клевета. Той поема сериозен риск, като отнася въпроса до съда, защото ако бе загубил делото, кариерата му е можела да бъде съсипана. "Конкретната лъжа", изречена от Либерачи под клетва - когато настоява, че е "против практиката на хомосексуалността, тъй като тя противоречи на общоприетите норми и обижда обществото" - е била просто част от поредицата му от лъжи (или поне от избягването на истината) относно собствената му сексуалност. В крайна сметка съдът отсъжда в полза на Либерачи и му присъжда обезщетение от 8000 паунда - сума, равняваща се на 167 000 паунда (225 000 долара) в днешни пари.

1973 г.: Ексцентричният американски пианист, певец и шоумен Либерачи (1919–1987 г.) в Лондон за представянето на своята автобиография. Снимка: Getty images

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Винсент Л. Стивънс, автор на книгата "Rocking the Closet: How Little Richard, Johnnie Ray, Liberace, and Johnny Mathis Queered Pop Music", смята, че тази победа е послужила като повратна точка, вдъхнала увереност на прохождащия шоумен. "След като спечели делото, той постепенно стана много по-екстравагантен и открит в публичния си образ", казва Стивънс пред BBC, визирайки поредицата от "красиви шофьори", които Либераче наемал, за да го возят до сцената в емблематичния му "Ролс-Ройс".

Един от тях, Скот Торсън, завежда дело срещу Либерачи през 1982 г., претендирайки за 113 милиона долара като обезщетение за прекратяване на съвместно съжителство. Той твърди, че артистът го е оставил без пукната пара, след като внезапно е сложил край на петгодишната им връзка. Либерачи категорично отрича да е гей и заявява в съдебните показания, че Торсън никога не е бил негов любовник. Делото приключва със споразумение през 1986 г., като Торсън получава 75 000 долара в брой, както и три автомобила и три ценни кучета.

25 септември 1956 г.: Американският музикант Либерачи с майка си и брат си в ресторант "Сосайъти“ Снимка: Getty images

Мемоарите на бившия шофьор, издадени през 1988 г. под заглавието "Behind the Candelabra: My Life with Liberace", по-късно са екранизирани като телевизионен филм, отличен с награда "Еми", с участието на Майкъл Дъглас в ролята на Либерачи и Мат Деймън като Торсън. Диригентът и аранжор Бо Ейърс, който е музикален директор на Либерачи от 1973 до 1986 г., споделя пред BBC, че филмът от 2013 г. "Зад свещника" е успял "наистина да покаже особеностите на характера" на Либерачи като личност и изпълнител.

Режисиран от Стивън Содърбърг с нотка на добронамерена ироничност, филмът не се свени да покаже решимостта на Либерачи да поддържа определена фасада - като акцентира върху влечението му към пластичните операции и показва как той се подлага на толкова радикален лифтинг на лицето, че според слуховете това му попречило да затваря напълно клепачите си.

Американският пианист и певец Либерачи (роден като Владиу Валентино Либерачи) показва част от бижутата си при пристигането си в Лондон на 28 ноември 1977 г. Стойността на пръстените му възлиза на около 110 000 паунда. Снимка: Getty images

Ейърс разказва, че Либерачи е вярвал непоколебимо в необходимостта "да поддържа външния си вид", докато остарява и оплешивява все повече. "Никога не съм го виждал без перуката му, макар цветът и стилът ѝ да се променяха", отбелязва той. Според Стивънс влечението на Либерачи към пластичната хирургия е било напълно "в унисон" със стриктния му подход към управлението на собствения имидж. "Тъй като първоначалната му привлекателност се е градяла върху известна момчешка невинност, изглежда вероятно той искаше да поддържа илюзията за вечна младост пред публиката си", отбелязва той.

Пътят му към върха на шоубизнеса

Либерачи работи изключително усърдно още от самото начало. Роден през май 1919 г. в семейство с италиански и полски корени, той израства в работническа среда в Уисконсин; баща му, Салваторе, се занимава с физически труд, но свири и на валдхорна в местни музикални състави. Майка му, Франсис, е концертираща пианистка преди брака си, но именно Салваторе решава, че малкият Владиу - или Уолтър, както го наричат приятелите - трябва да тръгне на уроци по пиано едва четиригодишен.

Американският пианист и певец Либерачи пристига на летище "Хийтроу“ в Лондон, Обединеното кралство, през март 1968 г. Снимка: Getty images

На 13-годишна възраст той започва да свири професионално на сватби, в зали по танци и дори в стриптийз клубове, за да подпомогне семейния бюджет по време на Голямата депресия. Въпреки някои не особено престижни участия, изключително талантливият Либерачи изглежда предопределен за кариера на сериозен класически музикант. На 15 януари 1940 г., около шест месеца преди да навърши 21 години, той дебютира със Симфоничния оркестър на Чикаго като солист при изпълнението на Втория концерт за пиано на Лист.

По това време обаче Либерачи вече се е поддал на притегателната сила на популярната музика. Докато усъвършенства сценичните си изяви в нощни клубове и хотелски салони през 40-те години, той започва да съчетава класически произведения със съвременни песни, които на пръв поглед изглеждат несъвместими с тях - като сантименталната фолклорна балада "Home on the Range" и енергичния джаз стандарт "Tiger Rag". Размишлявайки върху решението си да се откаже от кариерата на традиционен концертен пианист, през 1973 г. Либерачи споделя пред телевизионния водещ Майкъл Паркинсън: "Обичам класическата музика, но мисля, че щях да бъда много по-самотен човек, ако бях пианист, изпълняващ единствено класика, защото тогава свириш пред съвсем различна публика." Публиката, към която се стреми с такъв ентусиазъм - както проницателно отбелязва самият той - се състои от "обикновени хора от работническата класа", които на концертите му наистина "се отпускаха и забавляваха".

Американският пианист и певец Либерачи (вляво) разговаря с британския певец Том Джоунс, който е облечен в халат зад кулисите на театър "Паладиум“ в Лондон, около май 1968 г. Джоунс изнася по две представления всяка вечер в "Паладиум“ в периода от 24 април до 25 май. Снимка: Getty images

През 50-те години Либерачи открива идеалния начин да разшири тази масова аудитория, когато седмичното му телевизионно предаване "The Liberace Show" се превръща в истински хит с огромен рейтинг в САЩ и Великобритания. Забележително е, че популярността му продължава да расте въпреки едва прикритата хомофобия от страна на телевизионните критици, които си позволяват - по думите на Стивънс - "завоалирани коментари, че той не е "нормален" или "традиционен" мъж". Въпреки това, основната му фенска маса - предимно жени на средна и по-напреднала възраст - застава твърдо зад него и му остава вярна до смъртта му през 1987 г., гарантирайки, че той ще продължи да привлича огромни тълпи на концертите си дълго след края на "The Liberace Show" през 1959 г.

От този момент нататък Либерачи поддържа популярността си чрез остроумни гостувания в телевизионни токшоута и усъвършенства своя ефектен, но същевременно уютен и достъпен сценичен образ - включително чрез емблематичния си реквизит: поставен върху пианото свещник, който идеално въплъщава блясъка и стремежите на предградията. "Той разбираше какво иска женската му аудитория, а именно добре поддържан, забавен мъж, който напомняше на безобиден брат или платоничен спътник", казва Ръсел Бийл, актьорът влизащ в образа на Либерачи в нова театрална пиеса.

Кадър от филма "Зад свещника", 2013 - Майкъл Дъглас и Мат Деймън , филм за живота на Валентино Либерачи

От гледната точка на 2026 г., когато хората с хомосексуална ориентация се радват на много по-голяма видимост, отколкото Либерачи е можел да си представи приживе, е лесно той да бъде възприеман като архетипния "трагичен хомосексуалист" - как би могъл да бъде щастлив, след като е криел толкова голяма част от същността си? Това опростено виждане обаче пренебрегва огромния му апетит за живот. "Изглеждаше, че всичките му приятели го харесват, а и никой никога не го е упреквал в липса на щедрост, така че според мен той вероятно е бил съвсем обикновен човек с прости..."желанията си", отбелязва Бийл. "Ако беше казал "да, гей съм" публично, щеше да съсипе кариерата си, затова е решил да не го прави. Какво сложно има в това? Той винаги изглеждаше искрено щастлив и с насмешка подминаваше коментарите за личния си живот". Според него истинският Либерачи е бил изпълнител с невероятна издръжливост - изнесъл е общо около 5000 концерта, често по два на вечер - и е обичал да изумява публиката, докато се радва на бляскавите атрибути на успеха. "Техниката му на свирене на пиано беше великолепна, макар никога да не съм го виждал да репетира", казва Бийл, "но що се отнася до артистичното присъствие и умението да забавлява хората, той наистина беше крал."

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